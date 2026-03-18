3児の母・小倉優子「二年目になりました」 “ママ友”と焼いた手作りパン披露「美味しそう」「おしゃれです」
3児の母でタレントの小倉優子（42）が16日、自身のインスタグラムを更新。ママ友と集まって焼いたという手作りパンを披露した。
【写真】「おしゃれです」小倉優子が披露した焼きたての“手作りパン”
小倉は「ママ友と集まって、毎月パンを焼く貴重な時間です」と報告し、「二年目になりました」と紹介。「『この会が20年続くかなぁ♪』なんて話になりました笑」と明かし、「食べるのも作るのも話すのも大好きなメンバーなので、とにかく楽しいです」とつづった。
投稿では、焼き上がったパンが並ぶ食卓の写真を公開。こんがりと焼けた丸いパンのほか、スープや料理も添えられており、和やかな集まりの雰囲気が伝わる内容となっている。
コメント欄には「美味しそう」「おしゃれです」「皆で作ると楽しいですね！」「ママ友とのパンの集い良いですね」「いい時間ですね〜」「ずっと続けてくださいね」などの声が寄せられている。
【写真】「おしゃれです」小倉優子が披露した焼きたての“手作りパン”
小倉は「ママ友と集まって、毎月パンを焼く貴重な時間です」と報告し、「二年目になりました」と紹介。「『この会が20年続くかなぁ♪』なんて話になりました笑」と明かし、「食べるのも作るのも話すのも大好きなメンバーなので、とにかく楽しいです」とつづった。
投稿では、焼き上がったパンが並ぶ食卓の写真を公開。こんがりと焼けた丸いパンのほか、スープや料理も添えられており、和やかな集まりの雰囲気が伝わる内容となっている。
コメント欄には「美味しそう」「おしゃれです」「皆で作ると楽しいですね！」「ママ友とのパンの集い良いですね」「いい時間ですね〜」「ずっと続けてくださいね」などの声が寄せられている。