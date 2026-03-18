窪塚洋介の妻・優香が初著書“幸せになる秘密” 帯コメントは夫から愛を込めた言葉
俳優・窪塚洋介の妻でインフルエンサー・実業家の窪塚優香（42）が、初の書籍『最高のパートナーと出会って幸せになる秘密』（KADOKAWA）をきょう18日に発売した。夫は帯文に「恋人、花嫁、愛妻、賢母、良き伴侶ってのはこういう子のことさ」と愛を込めて寄せた。
【画像】窪塚優香の初著書『最高のパートナーと出会って幸せになる秘密』内容紹介
窪塚優香は、今でこそインフルエンサー、プロデューサー、企業のコンサルタントとして活動しているが、かつては自分に自信が持てず、人付き合いも苦手で、恋愛も失敗ばかりの「超ネガティブ女子」だった。
「ブス、デブ、根暗」と呼ばれ人生のどん底にいた彼女がいかにして、子どもの頃からの夢を次々とかなえ、最高のパートナーに選ばれ、望んだ以上の幸せを手に入れたのか。その鍵は、誰かに依存する幸せを卒業し、自分の内側から人生を能動的に変えていくマインドセット「女神メンタル」にあった。
著者が長年の試行錯誤の末に確立した、日常生活で誰にでも実践できる具体的な「心の整え方」や「女神メンタル」のメソッドを本書で初公開する。
本書の巻末には、学んだことをすぐに行動に移せる実用的な「『女神の習慣』21日間チャレンジ・チェック表」を特別収録。「あたりまえにできた自分を褒める」「指先を揃える」といった日常の小さな意識の積み重ねが、一生揺るがない心の軸を育て、最高のパートナーを引き寄せる土台となる。
著者は「夢を現実的に叶えるための、具体的な方法があるのです。この本には、私が実体験を通して学んできたその『秘密』をギュッと詰め込みました。かつての私のように『私なんかが幸せになれるの？』と思っている方も、『もっと幸せになりたい！』という方も、皆様に是非お読みいただきたい一冊です」とコメントを寄せた。
●窪塚優香（くぼづかゆうか）プロフィール
1983年6月12日生まれ、岩手県出身。
ダンサーや衣装セレクトショップの運営を経て、夫・窪塚洋介との出会いを機に、食生活や感謝のマインドから望む未来を引き寄せる体験を重ねる。
心と体を整えることで、幼い頃から描いてきた数々の夢が実現する。その経験から、美しく豊かな理想の人生を叶えるために考案した「女神メンタル（R）」を発信することにも力を入れている。
「心の筋トレ」「家庭から始まる世界平和」を提唱している。
インフルエンサー、アクセサリーブランド「Amate bijou」デザイナー、キッチンウェア「Cuccina Rosa」プロデューサー、腸活あんこRed Diamondのアンバサダーを務め、カフェのメニュー開発にも携わる。SNS総フォロワー30万人超（2026年3月時点）。本書が初の書籍となる。
【画像】窪塚優香の初著書『最高のパートナーと出会って幸せになる秘密』内容紹介
窪塚優香は、今でこそインフルエンサー、プロデューサー、企業のコンサルタントとして活動しているが、かつては自分に自信が持てず、人付き合いも苦手で、恋愛も失敗ばかりの「超ネガティブ女子」だった。
著者が長年の試行錯誤の末に確立した、日常生活で誰にでも実践できる具体的な「心の整え方」や「女神メンタル」のメソッドを本書で初公開する。
本書の巻末には、学んだことをすぐに行動に移せる実用的な「『女神の習慣』21日間チャレンジ・チェック表」を特別収録。「あたりまえにできた自分を褒める」「指先を揃える」といった日常の小さな意識の積み重ねが、一生揺るがない心の軸を育て、最高のパートナーを引き寄せる土台となる。
著者は「夢を現実的に叶えるための、具体的な方法があるのです。この本には、私が実体験を通して学んできたその『秘密』をギュッと詰め込みました。かつての私のように『私なんかが幸せになれるの？』と思っている方も、『もっと幸せになりたい！』という方も、皆様に是非お読みいただきたい一冊です」とコメントを寄せた。
●窪塚優香（くぼづかゆうか）プロフィール
1983年6月12日生まれ、岩手県出身。
ダンサーや衣装セレクトショップの運営を経て、夫・窪塚洋介との出会いを機に、食生活や感謝のマインドから望む未来を引き寄せる体験を重ねる。
心と体を整えることで、幼い頃から描いてきた数々の夢が実現する。その経験から、美しく豊かな理想の人生を叶えるために考案した「女神メンタル（R）」を発信することにも力を入れている。
「心の筋トレ」「家庭から始まる世界平和」を提唱している。
インフルエンサー、アクセサリーブランド「Amate bijou」デザイナー、キッチンウェア「Cuccina Rosa」プロデューサー、腸活あんこRed Diamondのアンバサダーを務め、カフェのメニュー開発にも携わる。SNS総フォロワー30万人超（2026年3月時点）。本書が初の書籍となる。