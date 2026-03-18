お笑いタレント芋洗坂係長（58）が18日までにインスタグラムを更新。映画「マルサの女」などに出演した俳優の青柳文太郎さんの訃報を受け、追悼した。

芋洗坂係長は「悲し過ぎる訃報が届きました」と書き出し、青柳さんの写真をアップ。「昔、働いていたお店の先輩で、俳優としても大先輩。ひと回りも年下の私と同じ目線で話してくださり、よく飲みにも連れて行っていただいた大好きな先輩」と関係を記した。

続けて「家電量販店のCMなどでもずっと活躍されていて、最近はケンミン刑事にも出られていて嬉しく拝見していたのに、あまりにも突然な、、、」と悔やみ、「青柳文太郎さんのご冥福を心よりお祈り致します。悲し過ぎて受け止められないです」とつづった。

青柳さんは1955年（昭30）4月2日生まれ、福島県出身。NHK大河ドラマ「徳川家康」、TBS系「渡る世間は鬼ばかり」などに出演。TBS系「青い鳥」では、副駅長「高井三郎」を好演した。最近では、日本テレビ「秘密のケンミンSHOW極」でケンミン刑事の田中三郎役を演じた。2月16日、虚血性心疾患のため死去していた。70歳だった。福島県出身。所属する東京俳優生活協同組合が17日、公式サイトを更新し、発表した。