「ムラーノ」と聞いて「初代モデル」を懐かしむファンの声も

2026年3月17日、日産は米国で生産しているSUV「ムラーノ」を日本国内に導入すると発表しました。

国土交通省が2026年2月に創設した「米国製乗用車の認定制度」を活用するもので、発売は2027年初頭を予定しています。

【画像】超カッコいい！ これが12年ぶりに国内復活する「新型ムラーノ」です！ 画像で見る（30枚以上）

これに対し、SNSなどでは早くも多くの反響が集まっています。

ムラーノは2002年12月、当初北米向けとして登場したミディアムサイズSUVです。

しかしデザインや走行性能が高く評価され、2004年9月には日本発売を皮切りに、世界各国でも販売を開始しました。

現行型は2024年10月に発表された4代目で、2025年初頭から北米市場で発売されています。

一方日本においては、2代目モデルが2015年をもって販売を終了しており、今回12年ぶりにムラーノの名が国内市場に復活することになります。

現行の4代目モデルは、歴代モデルが培ってきたキャラクターをさらに進化したものです。

外観は先進的なエレガンスさをテーマにデザインされ、ボディサイズは、全長192.9インチ（約4900mm）×全幅78.0インチ（約1981mm）×全高67.9インチ（約1725mm）、ホイールベース111.2インチ（約2824mm）です。

なかでも車幅は3代目に比べ2.6インチ（約66mm）以上拡幅され、リアフェンダーの張り出しなどがさらに力強さを増しています。

内装は、12.3インチのデュアルディスプレイが標準装備されるほか、エアコンなどの空調コントロールの物理ボタンを廃した静電容量式タッチパネルや、プッシュボタン式シフトなどを採用することで、クリーンかつ上質なイメージを強調します。

搭載されるパワートレインは、3代目ムラーノの3.5リッター V型6気筒ガソリンエンジン（最高出力260hp・最大トルク240lb-ft）に代わり、日産独自の技術である2リッターVC（可変圧縮）ターボエンジンを新採用し、最高出力241hp・最大トルク260lb-ftを発揮します。

9速ATと組み合われ、最大1500ポンドのけん引能力を可能としています。

駆動方式はAWD（四輪駆動：4WD）を基本に、ベーシックグレードのみFWD（前輪駆動：FF）が選択可能です。

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12年ぶりのムラーノ国内復活に対し、SNSなどでは早くもさまざまな反響が寄せられています。

多かったのは「新型エルグランドやリーフに続く新型車攻勢は大歓迎！」「待ってました」など、国内向けニューモデルを歓迎する日産ファンの声でした。

一方で、「さすがにデカい」「大きすぎるのでは」「今どきハイブリッドでないのは厳しい」「日産の経営再建には貢献しないだろう」などの厳しい声も少なくありません。

ただ、「日本国内をどうにか“あの手この手”で盛り上げようとしている日産の気概のようなものを感じる」「積極的な姿勢は買いたい」「ともあれ応援したい」など、一定の評価を示すファンの意見もみられます。

さらに“ムラーノ”と聞くと、日本で売られていた当時のモデルに思いを馳せる人も多いようです。

特に「初代ムラーノは欲しかった」「オレンジのムラーノに憧れてたなー」「SUVのフェアレディZって感じでしたね」「他にないデザインだった」「初代に乗ってました」など、初代ムラーノに対するコメントが大勢を占めていました。

個性的なデザインも大きな特徴だった初代ムラーノですが、そのインパクトはかなり強かったようで、今も根強く日産ファンの心を掴んでいることがうかがえます。

なお、日産からの公式発表はありませんが、左ハンドル仕様のまま国内導入されるとの一部報道もあるようです。

「国内で売るなら右ハンドル以外ありえない」「左ハンドルのほうが路肩に寄せやすくてイイ」など、この点においても賛否の声がそれぞれあり、どのような仕様で発売されるのかについても、大いに注目されるところです。