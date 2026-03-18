潜水上手なカモ「キンクロハジロ」を観察！ あぶくが見えたと思ったら浮上してくるカモは“足の付き方”が特徴的だった

今回紹介したいのは、ニコニコ動画に投稿された『【令和7年度カモケツ投稿祭】潜水するカモは地の利を得て撮影すること（上から見下ろすと水中が見えやすいため）【シリーズとりさん】』というおばあちゃんさんの動画です。

投稿者メッセージ（動画説明文より）

キンクロハジロ、ホシハジロ かわいいね。 潜水カモはほかのカモより足が体の後ろ寄りについてるんだって。 カモじゃないけど潜水する水鳥のカイツブリはもっと後ろに足がついてるんだって。

投稿者のおばあちゃんさんが水面を見ていると、水草近くの水中からあぶくが出ています。

すると画面左上の水中からカモが登場！

右側にも2羽のカモが浮上してきました！

おばあちゃんさんは「カモって潜れるんか！」と驚きの反応。

以前観察したマガモは、水中のエサを食べる際に浮力のせいで深くまで潜ることができずジタバタしていました。しかしこのカモは水中へと潜れるようです。

見ているうちに3羽のカモは次々とふたたび水中へ。

潜水のできるこのカモはおそらくキンクロハジロのメス。水中の藻や水草を食べるそうです。

いなくなったと思っても、あぶくのある水草周辺を見ていると浮上してきます。

お次はクチバシの白いラインが可愛いホシハジロのメス。

見ているとこちらもトプンッと水中へ姿を消しました。この子も潜れるカモなのですね。

白と黒が2色がクッキリと分かれたこちらはキンクロハジロのオス。潜水ガモの特徴は、足が後ろ寄りに付くこと。水中で推進力が得やすいのだとか。

キンクロハジロはおばあちゃんさんの「ベストかわいいカモ」とのこと。

見事な潜水、ポテポテとした陸上での歩き方、丁寧な毛づくろいとキンクロハジロの様子の詳細に興味を持たれた方はぜひ動画をご覧ください。

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