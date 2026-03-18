日本勢15人がそろい踏みの米決戦の組み合わせ 原英莉花が午後11時36分に先陣
＜フォーティネット・ファウンダーズカップ 事前情報◇17日◇シャロン・ハイツG＆CC（カリフォルニア州）◇6542ヤード・パー72＞3試合で構成された春のアジアシリーズが終了し、戦いは米国本土へ。今季ツアー出場資格を持つ日本勢15人全員が一堂に会する戦いを前に組み合わせが発表された。
【写真】ファウンダーズカップで撮影！ 渋野日向子の最新スイング
日本勢の先陣を切って原英莉花が日本時間午後11時36分にスタート。そこから同午前0時9分にインコースから西郷真央が、ミンジー・リー（オーストラリア）、ナタリヤ・グセバと同組でティオフ。その次の組に畑岡奈紗がイム・ジンヒ、チェ・ヘジン（ともに韓国）とスタートする。また、インコースから同午前0時42分に山下美夢有、同午前1時4分に笹生優花と午前組がスタートしていく。午後組は、同午前4時37分に渋野日向子がティオフ。そこから岩井千怜がネリー・コルダ、ヤーリミ・ノー（ともに米国）と同組でスタート。続けて竹田麗央、岩井明愛、古江彩佳がティオフしていく。千怜と同時間の午前4時48分にインコースから勝みなみもティオフ。パティ・タバタナキト（タイ）、エイミー・ヤン（韓国）と同組だった。同じくインコースから同午前5時10分に吉田優利、同5時32分に馬場咲希が、同5時43分に櫻井心那と西村優菜が同組でスタートしていく。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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