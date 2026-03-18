吉田鈴「卒業しました！」大学が特別に卒業式を開催、スーツ姿で笑顔の報告
吉田鈴が自身のインスタグラムを更新。「大学を卒業しました！」と嬉しそうに記すと、卒業証書を手にした笑顔の写真を投稿した。
【写真】吉田鈴が卒業証書を受け取る瞬間
「試合の日程で、卒業式に参加できずでしたが卒業式を開いてくださいました」「本当にありがとうございます！」と、大学の温かい対応に感謝した。2枚目の写真は神妙な面持ちで証書を授与される姿。大学生活の素晴らしい締めくくりのシーンだった。吉田が卒業したのは、日本初の通学課程と通信教育課程を組み合わせた日本ウェルネススポーツ大学だ。その名の通り様々なジャンルの競技で活躍をしているが、ゴルフ部からは姉の吉田優利をはじめ稲見萌寧、西郷真央、高橋彩華、臼井麗香などを輩出している。投稿を見たファンからは「大学卒業おめでとう」とのお祝いが数多く寄せられていた。さらに「今シーズンは飛躍の年に」「初優勝目指してファイトですね」など優勝を期待する声も多かった。吉田も投稿の最後で「2026年、シーズンがスタートしましたが恩返しができるよう精一杯頑張ります！」とプロとしての活躍を誓った。今季の吉田は、開幕初戦こそ予選落ちを喫したが、第2戦の「台湾ホンハイレディース」では難しいコンディションを乗り越え13位タイでフィニッシュしている。次戦は19日に開幕する「Vポイント×SMBCレディス」に参戦。社会人プロゴルファーとしてツアー初優勝を目指す。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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