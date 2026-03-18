◇第6回WBC 決勝 米国─ベネズエラ（2026年3月17日 米フロリダ州マイアミ）

第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）決勝は17日、米フロリダ州マイアミのローンデポ・パークで1次リーグB組2位の米国と同D組2位のベネズエラが対戦。2点を追う米国は6回2死一塁でアーロン・ジャッジ外野手（33＝ヤンキース）が三ゴロに倒れた。

一発出れば同点。ジャッジがコールされると球場は大歓声が巻き起こった。

だが3ボール1ストライクからの甘く入って来たボールを見逃しフルカウントとすると、再び少し甘めに来たスライダーを引っ掛け三ゴロに。マウンドのベネズエラ3番手・ブットは雄叫びを上げ、ベンチの仲間たちも歓喜の絶叫。一方で米国ベンチは静まり返り、球場は米国ファンのため息と、ベネズエラファンの大歓声で騒然となった。

第1打席は見逃し三振、第2打席は空振り三振に倒れた主将で主砲のジャッジの結果に、SNS上では「ジャッジどうした…」「逆神ジャッジ」「ジャッジが打てない…完封負けあるぞ」とさまざまなコメントが上がり、「ベネズエラの気迫がヤバい」「ブットの雄叫び、鳥肌」などベネズエラの勢いを称える声も上がった。