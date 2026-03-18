お笑い芸人のケンドーコバヤシ（53）が17日深夜放送の読売テレビ「にけつッ!!」（火曜深夜1・09）に出演。芸人界で話題の「パンクブーブー」佐藤哲夫（49）と「ちょんまげラーメン」きむ（38）の“ガチゲンカ”について語った。

ケンコバは、相席スタート・山添寛と食事していた際、「今ホットな争いがあるんです」と、佐藤とキムのことを聞かされたという。

きむが営業でネタを披露した後、パンクブーブー・佐藤から「フジモンや」と揶揄されたのをきっかけに勃発したバトル。きむはナダルとネルソンズ・青山フォール勝ちと共演するラジオ「人間成長ラジオ」で佐藤の悪口を披露した。後にそれを知った佐藤がラジオに乗り込み、きむと1時間40分にわたり直接対決。だが、笑えないガチ口論になり音源はお蔵入り。録り直されたソフトな内容が放送された。

「えらいことやなあ」とケンコバは応じたが、山添から「コバさん、僕お蔵の音源持ってますけど」と言われた。千原ジュニアも同件については承知のようで、「今、各地でこぞって芸人がそれ聴きながら酒飲んでるらしいで」と音源が出回っていることを明かし、笑った。

ケンコバは音源をもらうのは断り、「山添がそれで検証してくれ」と告げ、山添も「分かりました、またレポート書きます」とニヤニヤ。翌日、ケンコバは仕事で一緒になったナダルに「えらいことやったらしいな」と話しかけると、「なんで知ってるんですか？」「誰に聞いたんですか？」と追及された。

山添とのやりとりを話すと、「何してんねん、あの人！誰が得するんですか！誰も幸せにならないでしょ？何考えてるねん山添さん！信用でけへんで！」とずっと怒っていたという。

再び山添と会った際にナダルが憤慨していたことを話すと、「え？僕、音源ナダルからもらいましたよ」と山添。衝撃の事実が判明した。「ナダルがあっちこっちにばらまいてるらしいで」と大笑いのジュニアに、「あいつ悪いヤツや…あいつこそ悪の大元、悪の権化！」と評し、笑わせた。

ケンコバは「ラジオとかでどんどん面白い話題になってる。それで済んだら一番良いんですよ。結局、芸人なんて何が起こっても最後は舞台に持って行って、表舞台で笑いにしたらいいんですよ」と論じていた。