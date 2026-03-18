お笑いコンビ、爆笑問題の太田光（60）が17日深夜放送のTBSラジオ「火曜JUNK 爆笑問題カーボーイ」（火曜深夜1時）に相方の田中裕二（61）とともに出演。同局の安住紳一郎アナの言葉を紹介した。

前週の放送で太田は大爆発。2月のTBS系衆院開票選特番出演時をめぐる一部悪評に対し、1時間以上も実名を挙げ反論し続けた。結果、ネット上では「神回」と称賛する声もあった。

太田は日曜、同局系ラジオで安住アナと前後の番組を担当している。「安住もわざわざ『（日曜）サンデー』来て。『もう素晴らしかったです』って言われて」と明かした上で「俺の留飲は下がったんで。明るい話で行きましょう！」と呼びかけた。前週の反動を受け、今週はリスナーのメールを多く読む配慮を見せた。

安住アナは15日放送「安住紳一郎の日曜天国」（日曜午前10時）で「ふざけんじゃないよ！何だよ？」とネット上で自身を批判したアカウントの名前を読み上げ反応。「俺はこの間の爆笑（問題）太田（光）さんの放送聴いて感化されちゃったからね。ずっとサンドバッグになってても何にもなりゃしないから。全部反論してやるよ！」と高らかに宣言していた。