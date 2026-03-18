¼ã·îÍ¤Èþ¡ÖºÇ¹â¤ËÍ¥¤·¤¤ÁêËÀ¡×¤È¤Î£²¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¡¡¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Èà½¤¹ÔÃæá¤Î¼Ì¿¿¤â
¸µÇµÌÚºä46¤Ç½÷Í¥¡¢¥â¥Ç¥ë¤Î¼ã·îÍ¤Èþ¡Ê31¡Ë¤¬18Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£°¦¼Ö¤È»£¤·¤¿¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¼ã·î¤ÏºòÇ¯2·î¤ËÉáÄÌÆóÎØÌÈµö¤ò¼èÆÀ¡£Æ±7·î¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤È¤³¤ÎÅÙ¥«¥ï¥µ¥¥×¥é¥¶¤µ¤ó¤Ç¡¢¿ÍÀ¸½é¤Î¥Þ¥¤¥Ð¥¤¥¯¤ò¹ØÆþ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡¼¤Ã¡ª¡ª¡×¤ÈÊó¹ð¤·¡¢¥«¥ï¥µ¥¤Î¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç°¦¼Ö¤Î¡ÖELIMINATOR PLAZA EDITION¡×¤ò¤ªÈäÏªÌÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
º£²ó¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡ÖºÇ¹â¤ËÍ¥¤·¤¤ÁêËÀ¤Ç¤¹¡×¤È¾Ò²ð¤·¡¢¡Ö¤³¤Î´Ö¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç¥Ä¡¼¥ê¥ó¥°¤Ë¹Ô¤¡¡Á²¤¯¡ªMG¤Ë¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¼Ì¿¿»£¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¡ª¡×¤È¥é¥¤¥À¡¼¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤Ç°¦¼Ö¤Ë¹ø³Ý¤±¤¿¡È¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¡É¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¡Ö¤¢¤Î¡¢ËÜÅö¤Ë¡¢ÃÈ¤«¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤éÊªÀ¨¤¤²ÖÊ´¿¶¤ê»µ¤«¤ì¤Æ¤ë¤Î¤ä¤á¤ì¤ë¡©¤ÈÃ²¤¡×¤È²ÖÊ´¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤ëÍÍ»Ò¤âÌÀ¤«¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¤Á¤Þ¤Á¤ã¤ó¤È¤âºÇ¶á¹Ô¤±¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤µ¨Àá¤òÆ¨¤µ¤Ì¤è¤¦¤¹¤°¤Ë¤Þ¤¿°ì½ï¤Ë¤¤¤¯¡¡¿·¤·¤¯¥Ä¡¼¥ê¥ó¥°Ãç´Ö¤µ¤ó¤âÁý¤¨¤¿¤Î¤Ç´ò¤·¤ß¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡È¤Á¤Þ¡É¤Î°¦¾Î¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¸µÇµÌÚºä46Èõ¸ýÆüÆà¡Ê28¡Ë¤â16Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¼ã·î¤È¤Î¥Ä¡¼¥ê¥ó¥°¤ò³Ú¤·¤àÌÏÍÍ¤ò¸ø³«¤·¡ÖÀèÇÚ¥é¥¤¥À¡¼¤µ¤óÃ£¤Ë¤´»ØÆ³¤¤¤¿¤À¤¤Ê¤¬¤é¾¯¤·¤º¤Ä¡Ä¤Þ¤À¤Þ¤À½¤¹ÔÃæ¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£