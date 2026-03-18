板野友美＆山本舞香、美脚際立つ2ショットが話題「眼福すぎる」「色気がすごい」
【モデルプレス＝2026/03/18】元AKB48でタレントの板野友美が3月16日、自身のInstagramを更新。女優の山本舞香との撮影オフショットを披露し、話題を呼んでいる。
【写真】34歳元AKB神7「色気がすごい」28歳人気女優と美脚スラリ眼福ショット
板野は「山本舞香ちゃんと美活について語ってます、どの2人がすき？」と3月14日にMAQUIA公式サイトで更新された記事のオフショットを複数枚投稿。板野は白のニット、山本は白のブラウスと、白で統一されたコーディネートを披露し、ミニ丈からは引き締まった美しい脚がスラリと伸びている。
この投稿にファンからは「眼福すぎる」「2人とも脚綺麗」「仲良しなのが伝わる」「色気がすごい」「シルエットが美しい」「白が似合う」などコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
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◆板野友美、山本舞香との2ショット披露
板野は「山本舞香ちゃんと美活について語ってます、どの2人がすき？」と3月14日にMAQUIA公式サイトで更新された記事のオフショットを複数枚投稿。板野は白のニット、山本は白のブラウスと、白で統一されたコーディネートを披露し、ミニ丈からは引き締まった美しい脚がスラリと伸びている。
◆板野友美の投稿に反響
この投稿にファンからは「眼福すぎる」「2人とも脚綺麗」「仲良しなのが伝わる」「色気がすごい」「シルエットが美しい」「白が似合う」などコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
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