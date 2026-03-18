【精神安定】般若心経の「写経・読経」がもたらす驚きの効果。ストレスを消す癒やしの時間

般若心経への親しみかた

初心者にも最適！般若心経の読経・写経が愛される理由

般若心経への親しみかたとしては、ほかのお経と同じく、読経や写経があります。２６２文字の短いお経なので、慣れない人でも読経や写経を行いやすく、初心者にもぴったりです。

それでいながら、何度も読経や写経をするほど、新たな味わいと、内なる自分への気づきが生まれます。そのように奥が深いお経です。

般若心経を実践する前に知っておきたい「宗派」の注意点

具体的な読経のやりかたは巻末で紹介しますが、ここでは基本的な注意点を述べておきましょう。

般若心経や、そのもとになっている般若経の教えは、一宗派に偏（かたよ）るものではなく、基本的には宗派を問わず用いられています。

浄土宗・浄土真宗・日蓮宗での取り扱いは？

ただし、浄土宗・浄土真宗は自力行（じりきぎょう）を廃するという理由から、また日蓮宗は「法華教」を最重視するという理由から、般若心経の読経は行いません。これらの宗派の檀家の方には、般若心経の読経はお勧めしません。どうしても唱えたいときには、声に出さずに行ってください。

【実践ガイド】心を浄める読経・写経の基本作法 読経：仏壇がなくても「清浄な場所」で行うコツ

読経するときは、経典に対する崇敬（すうけい）の念を持って、手を洗い、口をすすいでから行うようにしましょう。家で読経をするなら、仏壇に向かって行うのが最もよいのですが、仏壇がない場合は清浄な場所で行います。好きな仏像の写真を前に置き、花や木を供（そな）えるのもよいでしょう。

写経：手と口を浄めて心を落ち着ける準備

写経は、静かで清潔な場所で、やはり手や口を浄（きよ）めてから、心を落ち着けて行いましょう。

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 般若心経』

著：宮坂宥洪 日本文芸社刊

執筆者プロフィール

真言宗の僧、仏教学者。1950年、長野県岡谷市生まれ。高野山大学仏教学科卒。名古屋大学大学院在学中、文部省国際交流制度でインド・プネー大学に留学し、哲学博士の学位取得。岡谷市の真言宗智山派照光寺住職。