　USD/JPY　EUR/USD　EUR/JPY　GBP/USD
1WK　9.90　8.89　8.82　9.03
1MO　9.19　7.63　8.15　7.92
3MO　9.65　7.29　8.60　7.96
6MO　9.63　7.17　8.70　7.99
9MO　9.66　7.21　8.81　8.08
1YR　9.60　7.21　8.84　8.08

　　　　　　　　　 　　　　　　　　　
　GBP/JPY　AUD/USD　USD/CHF
1WK　9.48　11.82　9.07
1MO　8.87　10.69　8.25
3MO　9.39　10.48　8.19
6MO　9.48　10.35　8.17
9MO　9.60　10.38　8.22
1YR　9.59　10.27　8.20
東京時間10:34現在　参考値

ドル円の1週間物は9％台後半、一時より落ち着いている。ただ、今晩の米FOMC、明日の日銀金融政策決定会合の結果発表を前に、少し高めでの推移が続く