通貨オプション ボラティリティー ドル円1週間9％台後半
USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 9.90 8.89 8.82 9.03
1MO 9.19 7.63 8.15 7.92
3MO 9.65 7.29 8.60 7.96
6MO 9.63 7.17 8.70 7.99
9MO 9.66 7.21 8.81 8.08
1YR 9.60 7.21 8.84 8.08
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 9.48 11.82 9.07
1MO 8.87 10.69 8.25
3MO 9.39 10.48 8.19
6MO 9.48 10.35 8.17
9MO 9.60 10.38 8.22
1YR 9.59 10.27 8.20
東京時間10:34現在 参考値
ドル円の1週間物は9％台後半、一時より落ち着いている。ただ、今晩の米FOMC、明日の日銀金融政策決定会合の結果発表を前に、少し高めでの推移が続く
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3MO 9.65 7.29 8.60 7.96
6MO 9.63 7.17 8.70 7.99
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GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
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3MO 9.39 10.48 8.19
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9MO 9.60 10.38 8.22
1YR 9.59 10.27 8.20
東京時間10:34現在 参考値
ドル円の1週間物は9％台後半、一時より落ち着いている。ただ、今晩の米FOMC、明日の日銀金融政策決定会合の結果発表を前に、少し高めでの推移が続く