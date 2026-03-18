お笑いコンビ「レイザーラモン」のＨＧが１８日、東京・日本橋三越本店で開催中の「よしもとアートフェア」（２３日まで）の取材会に出席した。

吉本興業に所属するレイザーラモンＨＧ、南海キャンディーズ・山粼静代、キシモトマイらアート活動も行う１３人の芸人の作品が集結。複数の吉本所属芸人による大規模な展示会は今回が初めて。

ＨＧは小学３年生の頃にパラパラ漫画を描き始め、「フォー！」で一世風靡（ふうび）した２００５年頃からアクリル画をスタートさせた。相方・ＲＧからお題をもらって描いた油絵「レイザーラモンはスーツにスニーカー合わせがち」（１０４万円）は、マイクの前に立つＲＧとＨＧをダイナミックに描いたもの。高さ９１センチ、横１１６センチのキャンパスに描き、ＨＧは「力作でございます」と振り返った。

取材会は同展覧会の開催前に行われたが、同作の札には交渉中を表す青いシールが貼られていた。同席したお笑いコンビ・素敵じゃないかの柏木成彦は「セイじゃないですか！」とＨＧの代表ギャグを用いて大興奮したが、ＨＧは「ありがとうございます」と謙虚。報道陣から売上金の使い道を問われると、「画材ってお金がかかるんですよ。次の作品にあてたいです」と話した。