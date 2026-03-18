◆プロボクシング ▽世界スーパーバンタム級（５５・３キロ以下）４団体統一タイトルマッチ１２回戦 統一王者・井上尚弥―ＷＢＡ＆ＷＢＣ＆ＷＢＯ同級１位・中谷潤人▽ＷＢＣ世界バンタム級（５３・５キロ以下）タイトルマッチ１２回戦 王者・井上拓真―同級４位・井岡一翔（５月２日、東京ドーム）

世界スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥（３２）＝大橋＝が、５月２日に東京ドームで行われるＷＢＡ＆ＷＢＣ＆ＷＢＯ世界スーパーバンタム級１位の中谷潤人（２８）＝Ｍ・Ｔ＝との世紀の一戦へ向け、横浜市内の所属ジムでスパーリングを重ねている。身長１７８センチで１９戦全勝（１１ＫＯ）のドミニク•クロウド（３２）＝米国＝、ジュノンボーイ・コンテストにも挑戦した高校２冠の片岡吐夢（とむ、１７）、１７勝（６ＫＯ）１敗のダニー・バリオス（２８）＝米国＝らと拳を交えており、大橋秀行会長（６０）が「連日スパーリングを行っています」と報告した。

ＷＢＣ世界バンタム級王者・井上拓真（３０）＝大橋＝も、元世界４階級制覇王者でＷＢＣ同級４位の井岡一翔（３６）＝志成＝との初防衛戦に向け、スパーリングを本格化。１９勝（１３ＫＯ）２敗１分けのセサール・バカ（メキシコ）、アマ４９戦全勝（３３ＲＳＣ）で６月１０日にプロデビュー戦に臨む「ザ・キング」藤木勇我（１８）＝大橋＝らと拳を交えている。

井上尚の実戦練習の相手を務めた片岡吐夢は、３月２４日の「Ｌｅｍｉｎｏ ＢＯＸＩＮＧ フェニックスバトル１５２」でプロデビュー戦に臨むアジアユース選手権優勝などアマチュア６冠の片岡雷斗（１９）＝大橋＝の弟。千葉・習志野高ではインターハイ、国スポと２冠を達成し、アマ戦績は５４勝（２５ＲＳＣ）５敗。第３８回ジュノンボーイ・コンテストにも挑戦したイケメンで、将来のプロ入りも期待される。

興行はＮＴＴドコモの映像配信サービス「Ｌｅｍｉｎｏ ペイ・パー・ビュー（ＰＰＶ）」で独占生配信される。