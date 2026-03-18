◆ＷＢＣ 決勝 米国―ベネズエラ（１７日・米フロリダ州マイアミ＝ローンデポパーク）

世界一奪還を狙う米国の主将Ａ・ジャッジ外野手がベネズエラとのＷＢＣ決勝に「３番・右翼」で先発出場し、２点ビハインドの６回２死一塁で迎えた第３打席は三ゴロに倒れた。１打席目は見逃し三振、２打席目は空振り三振に倒れており、ここまでは３打数ノーヒットと快音が響いていない。

米国は昨季メジャーデビューした有望株のマクリーン（メッツ）が先発。だが、両軍無得点の３回にはガルシアの中犠飛で先制を許し、５回には先頭アブレイユにソロを被弾し、２点のビハインドを背負った。

米国代表は２３年の第５回大会では決勝で日本に敗れて準優勝。１７年の第３回大会では頂点に立ったが、過去５大会で優勝したのは１度だけで、雪辱に燃えている。主将を務めるＭＶＰ３度のジャッジ、同２度のハーパーの「ＭＶＰコンビ」が、待望の初出場で中軸を担う。捕手史上最多６０発のローリー、大谷と本塁打王を争ったＤＨシュワバー、若きスター遊撃手ウィット、昨季３５発のバクストンら圧倒的な爆発力を誇るドリームチームで臨んでいる。

６回終了時点でチームは２安打無得点。先発Ｅ・ロドリゲス投手の前には、４回１／３を投げて１安打無失点に封じられるなど、二塁すら踏めない展開となっている。