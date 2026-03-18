2018年平昌冬季五輪でスピードスケート女子団体パシュート、女子マススタートと2個の金メダルを獲得した高木菜那さん（33）が18日までに自身のインスタグラムを更新し“自分磨き”する決心を固めたことを明かした。

「4年ぶりにしゃべくり007に出演させていただきました！！今回もしゃべくりメンバーの皆さんが面白すぎてずっと笑っていました」と16日放送の日本テレビ系「しゃべくり007」にゲスト出演した際の写真をアップ。

番組では、ミラノ・コルティナ冬季五輪のフィギュアスケート・ペア解説で注目を浴びた高橋成美さんとともにゲスト出演。高橋さんが4人の男性とお見合いする企画では、高橋さんが4人に「私のことを10段階で言うとどのくらい好きですか？」と聞いていった。

この中で、高橋さんは自身を10点と採点した男性に「高木菜那ちゃんは10のうち、どのくらい好きですか？」と質問。これにこの男性は「申し訳ないんですけど5」と回答。そのことを振り返り、高木さんは「まさかの5点…！自分磨き頑張って出直します！！笑」とつづった。

この投稿にフォロワーらからは「あの方は高橋さんラブでしたから仕方ないですね」「菜那さんそのキャラ変えないでくださいね 大好きです」「5点が一番笑いました」「とても可愛いかったですよ」「自分は菜那さんが10点です」などの声が寄せられている。

高木さんは帯広南商高から日本電産サンキョー入りし、14年ソチ五輪から3大会連続で五輪に出場。18年平昌五輪では団体パシュートとマススタートで金メダルを獲得し、五輪の同一大会で日本女子初となる2冠を達成。22年4月に引退した。