野球のワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）は１７日（日本時間１８日）、米フロリダ州マイアミのローンデポ・パークでアメリカ―ベネズエラの決勝が行われている。

初優勝を狙うベネズエラは五回、日本のＷＢＣ連覇を阻んだ因縁の打者が豪快な一発を放った。（デジタル編集部）

１点リードの五回、この回先頭のウィルヤー・アブレウ（レッドソックス）が１ストライクからの２球目を強振した。真ん中付近に入った直球は中越えのソロ本塁打に。雄たけびを上げながらダイヤモンドを一周したアブレウは、ベンチを飛び出して出迎えたウィルソン・コントレラスやルイス・アラエスらと派手なハイタッチを交わした。

アブレウは１４日（日本時間１５日）、日本代表「侍ジャパン」との準々決勝でも本塁打を放った打者。ベネズエラの１点ビハインドで迎えた４−５の六回、日本の伊藤大海（日本ハム）の直球をとらえた打球は右翼席上段へ飛び込む逆転３ランとなり、日本の連覇を阻む一振りとなった。

アブレウにとっては３日前の準々決勝以来となる今大会２本目のアーチ。初優勝をかけたアメリカとの大一番で、再び豪快な打撃を見せた。