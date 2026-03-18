◇オープン戦 ドジャース―ロイヤルズ（2026年3月17日 サプライズ）

ドジャースの佐々木朗希投手（24）が17日（日本時間18日）、ロイヤルズとのオープン戦に先発登板。3回1死走者なしから突如制球を乱し、3連続四球を与えたところで一時降板する場面もあったが、5回先頭に二塁打を許したところで降板。3回1/3を4安打3失点5奪三振4四球だった。最速は99.5マイル（約160.1キロ）。練習試合（Bゲーム）を除くオープン戦3試合の防御率は13.50となった。

2回まで無失点に抑えた迎えた3回に突如崩れた。先頭のクロスの打席でこの日最速となる99.5マイル（約160.1キロ）を記録するなど、空振り三振を奪ったが、1番インディアにカウント3―1から四球を与えると、2番マルテにはストレートの四球。3番トーマスにもフルカウントから四球を与え、ロバーツ監督がマウンドを訪れて降板となった。1死満塁から救援した2番手ロバートソンが連続三振でピンチを切り抜け、佐々木に失点は記録されなかった。

4回は先頭の6番ドルーリーを見逃し三振に仕留めたが、7番ニューマンに中前打、8番ディアスに左越えに2ランを被弾した。2死後には投げ終わりで右足を気にする仕草を見せたため、ロバーツ監督がマウンドを訪れたが、佐々木は問題なしをアピールして投球を続行。4回を69球で投げ終えた。

5回もマウンドに上がったが、先頭のマルテに二塁打を許したところで再びロバーツ監督がマウンドを訪れて71球で降板となった。現在、先発4、5番手を争う立場だが、快投で先発ローテーション入りをアピールできなかった。

前回登板は10日のホワイトソックスとの練習試合（Bゲーム）に登板し、4回を投げ1安打無失点、9奪三振。メジャーでのオープン戦には2試合登板し、2月25日のダイヤモンドバックス戦は1回1/3を3安打3失点、3月3日のガーディアンズ戦は特別ルールでの途中降板を含めて計2回0/3を投げ、満塁弾を被弾するなど2安打4失点だった。