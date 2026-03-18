リンガーハットの「ピリカラちゃんぽん」など4メニューが100円引き！3月18日から5日間限定のお得企画始まるよ。

長崎ちゃんぽん専門店の「リンガーハット」は、2026年3月18日から「4種のちゃんぽん お試しフェア」を開催します（一部店舗を除く）。

定番「長崎ちゃんぽん」の価格でちょっぴり贅沢に

定番の「長崎ちゃんぽん」の価格（860円）で4種のちゃんぽんを食べられるフェアが、3月18日から始まります。

対象メニューは、通常価格960円で販売している以下の4つ。

・ピリカラちゃんぽん

・しょうゆちゃんぽん

・鶏白湯ちゃんぽん

・みそちゃんぽん

3月22日までの5日間限定で、通常価格から100円引きで食べられます。

スモールちゃんぽんは対象外です。

麺少なめ（麺100g）はマイナス80円、低糖質麺への変更は全サイズプラス200円。なお、「ピリカラちゃんぽん」のみ麺増量1.5倍（プラス80円）、2倍（＋160円）も可能です。

なお、一部店舗では価格が異なります。

テイクアウトやモバイルオーダーはフェアの対象ですが、デリバリーは対象外です。

※価格はすべて税込です。

※画像は公式Xより。

東京バーゲンマニア編集部