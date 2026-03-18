【B2第25節見どころ】プレーオフ進出クラブ続々決定…シーズン終盤、順位争いもさらに激化

「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」B2リーグ戦は前節の結果により、信州ブレイブウォリアーズの「りそなグループ B2 PLAYOFFS 2025-26」進出が決定した。水曜開催の今節は条件付きながら福島ファイヤーボンズにもプレーオフ進出の可能性があり、注目カードが続く。

すでにプレーオフ進出を決めている神戸ストークスは、その後も勢いを維持して7連勝中。地区優勝へのマジックは「4」となった。前節の山形ワイヴァンズ戦では寺園脩斗やヨーリ・チャイルズ、ルーク・メイら主軸が安定した働きを見せており、チーム状態は良好だ。レギュラーシーズン終盤に向けては、新加入のジミー・セーレムをどこまでチームにフィットさせられるかがポイントとなる。

バンビシャス奈良はプレーオフ進出が厳しい状況にあるが、前節のベルテックス静岡戦では1勝1敗。両試合とも90得点台を記録した。GAME1では第4クォーター残り2分40秒から15点差を追い上げ、最終的に5点差まで迫る粘りを見せた。ジェイミン・ブレイクフィールドがキャリアハイの53得点を挙げたことも特筆される。続くGAME2では序盤から主導権を握り、そのまま逃げ切った。

ナイジェル・スパイクスがインジュアリーリスト入りする中、前節GAME2ではヴェチャスラフ・ペトロフがシーズンハイの24得点を記録。過密日程が続くなか、今節もブレイクフィールドとともに主力としての働きが期待される。また、前節で10アシスト、15得点をそれぞれ記録した相馬卓弥も、上位撃破の鍵を握る存在となる。

連敗ストップに期待がかかる寺嶋［写真］＝B.LEAGUE

東地区6位の青森ワッツは、前節の信州戦で連敗を喫した。今節対戦する横浜エクセレンスは、福岡との前節GAME2で95失点を許して敗戦。ラシャード・ケリーの復帰が見込まれる一方で、マックス・ヒサタケがレバンガ北海道へ期限付き移籍したことで、ディフェンス面に不安を残す。青森としては、その隙を突けるかどうかがポイントで、日本人選手の出来が勝敗を左右しそうだ。中でも、シーズン前半ほどの得点力を発揮できていない寺嶋恭之介の復調が求められる。

福井ブローウィンズは前節、岩手ビッグブルズと対戦。GAME1は4点差の接戦となったが、GAME2では49失点に抑えて26点差で快勝した。一方の福島ファイヤーボンズは熊本ヴォルターズに連敗。前々節GAME2でも93失点を喫しており、ディフェンス面の立て直しが急務だ。特にディフェンスリバウンドの改善が求められる。また、ここにきて得点に波が見られるケニー・マニゴールトの復調も重要なポイントとなる。

前節は奈良と1勝1敗に終わった静岡だが、離脱者が続くなかで加納誠也が復帰したことは好材料。一方、愛媛オレンジバイキングスは鹿児島レブナイズに連勝し、プレーオフ進出マジックを6に減らした。今シーズンの直接対決は愛媛が4戦全勝。ただし、そのうち2試合は第4クォーターでの逆転勝利であり、接戦が続いている。静岡としては40分間の集中力維持が不可欠で、外国籍選手の負担を軽減できる加納の存在が鍵を握る。

文＝吉川哲彦

［写真］＝B.LEAGUE

B2リーグ戦の第25節において達成が期待される個人記録をバスケットボールキング編集部がピックアップ。熊本ヴォルターズの石川海斗は、2500アシストがすぐ目の前に。現在平均6.2アシストでB2トップを走る35歳の司令塔が、史上2人目の大台突破を迎える瞬間に期待がかかる。その石川を上回るB2通算2925アシストでトップの記録を持つ古野拓巳（愛媛オレンジバイキングス）は、600スティール、700本3ポイント成功へ向け着々と歩みを進めている。どちらも達成すれば史上2人目の大記録だ。今シーズンからB2に活躍の場を神戸ストークスに移したヨーリ・チャイルズは1000得点まで残り23点。ここまで平均21.1得点を挙げているチームの大黒柱にとって、1試合での記録達成も十分にあり得るだろう。

◆■B2第25節試合日程

・青森ワッツ vs 横浜エクセレンス（＠カクヒログループスーパーアリーナ）



3月18日（水）19時05分～

・岩手ビッグブルズ vs 山形ワイヴァンズ（＠盛岡タカヤアリーナ）



3月18日（水）19時05分～

・福井ブローウィンズ vs 福島ファイヤーボンズ（＠セーレン・ドリームアリーナ）



3月18日（水）19時05分～

・ベルテックス静岡 vs 愛媛オレンジバイキングス（＠静岡市中央体育館）



3月18日（水）19時05分～

・神戸ストークス vs バンビシャス奈良（＠GLION ARENA KOBE）



3月18日（水）19時05分～

・熊本ヴォルターズ vs ライジングゼファー福岡（＠熊本県立総合体育館）



3月18日（水）19時05分～

・信州ブレイブウォリアーズ vs 鹿児島レブナイズ（＠ホワイトリング）



3月18日（水）19時35分～