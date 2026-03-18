「“痛くはない”けど首にしこり…」 どんな病気が隠れているかご存じですか？【医師解説】

首元を触ったときに、しこりがあると不安に感じてしまうと思います。甲状腺のしこりは痛みがなくても、経過観察でよいものから治療が必要なものまでさまざま。今回は、甲状腺疾患に詳しい医師の榎本先生（天王寺甲状腺えのもとクリニック）に、首のしこりとして考えられる原因や受診の目安、検査・治療の流れについて聞きました。

※2025年11月取材。

監修医師：

榎本 圭佑（天王寺甲状腺えのもとクリニック）

山口大学医学部卒業後、大阪大学大学院で博士（医学）を取得。野口病院や大阪急性期・総合医療センターなどで耳鼻咽喉科・頭頸部外科医として研鑽を積み、甲状腺外科領域を中心に豊富な臨床経験を有する。アメリカ国立衛生研究所（NIH）への留学、和歌山県立医科大学 耳鼻咽喉科･頭頸部外科 講師を経て2023年に天王寺甲状腺えのもとクリニックを開院。日本甲状腺学会認定甲状腺専門医、日本内分泌外科学会認定内分泌外科専門医、日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会認定耳鼻咽喉科専門医、日本気管食道科学会認定気管食道科専門医、日本核医学学会認定核医学専門医、日本がん治療学会癌治療認定医。

首の「しこり」はどんな病気のサイン？

編集部

痛みがない首のしこりを見つけた場合、どんな病気の可能性がありますか？

榎本先生

首の前側に触れるしこりは、甲状腺にできる「甲状腺腫」であることが最も多いです。甲状腺内部に液体がたまったり、組織が部分的に膨らんだりすることで、コリッとしたしこりとして触れることがあります。しこりの大半は良性で、初期は痛みや違和感がないことが一般的です。

編集部

甲状腺腫には、どのようなタイプがあるのでしょうか？

榎本先生

大きく4つに分けられます。液体がたまる「のう胞」、複数の結節（しこり）ができる「腺腫様甲状腺腫」、被膜に包まれた良性腫瘍である「ろ胞腺腫」、そして頻度は少ないものの「悪性腫瘍（がん・リンパ腫）」です。タイプによって経過や治療方針が変わるため、最初の見極めが重要です。

編集部

痛みもなく生活には支障がないのですが、様子を見ていても大丈夫でしょうか？

榎本先生

多くの場合は慌てる必要はありません。ただ、まれに悪性腫瘍が含まれることや、良性でも徐々に大きくなるタイプがあるため、まずは検査を受けて「しこりがどのようなものか確かめること」が大切です。特に短期間で大きくなった場合や、違和感・声のかすれがある場合は早めの受診をおすすめします。

編集部

痛みがない場合でも、検査したほうがよいということですか？

榎本先生

はい。痛みや違和感がなくても、甲状腺のしこりは徐々に変化することがあります。特に40代以降の女性に多いので、該当する人は早めに受診することをおすすめしています。

検査と診断の流れ、医師が解説！

編集部

受診すると、どんな検査をおこなうのでしょうか？

榎本先生

まずは問診と視診・触診で、しこりの位置や硬さを確認します。そのうえで超音波（エコー）検査をおこない、内部の状態を詳しく評価します。必要に応じて血液検査で甲状腺ホルモンや腫瘍マーカーなどを調べ、悪性が疑われる場合には細胞診を追加します。

編集部

細胞診とはどのような検査ですか？

榎本先生

腫瘍に細い注射針を刺して腫瘍の一部を取り出し、それを顕微鏡で見るという検査です。医療機関によって多少の差はありますが、1週間～10日後に結果がわかります。ただし、甲状腺腫が5mm以下など小さい場合では、安全面や検査精度などの点から細胞診はおこなわれません。

編集部

良性とわかった場合、治療は必要なのでしょうか？

榎本先生

良性腫瘍の多くは治療を必要としません。痛みもなく甲状腺機能に影響がなければ、定期的にサイズの変化をチェックする「経過観察」が基本です。ただし、大きくなって気道を圧迫したり、見た目の問題が気になったり、生活に支障が出たりする場合は、処置や手術を検討することがあります。

しこりが大きくなってきた…、どうやって対応するの？

編集部

処置とは、具体的にどんなことをするのですか？

榎本先生

いくつかの選択肢があります。液体がたまる「のう胞」であれば、針を刺して内容液を抜く穿刺排液をおこないます。再発する場合は、エタノールを注入して再燃を防ぐPEIT（ペイト）という方法を用います。いずれも外来での処置が可能で、入院する必要はありませんが、PEITの場合はアルコールを注入するので処置当日の運転はできません。また自由診療にはなりますが、細い針状の電極を甲状腺腫に刺し、ラジオ波を流して熱で縮小させる治療（RFA）もおこなわれます。

編集部

手術についても教えてください。

榎本先生

腫瘍自体が大きくなってきた場合や悪性が疑われる場合には、手術で一部または全部を切除することがあります。手術は、通常の切開手術以外に内視鏡手術でもおこなうことが可能ですが、3～5日の入院が必要です。加えて、切除によって甲状腺が小さくなるため、手術後に甲状腺ホルモンを生涯内服する可能性が知られています。

編集部

甲状腺のしこりは再発することもありますか？

榎本先生

良性腫瘍を完全に摘出すれば再発はほとんどありません。ただし、ほかの部分に新しいしこりができることがあります。

編集部

最後に、読者へのメッセージをお願いします。

榎本先生

首元の“しこり”を見つけた場合、甲状腺腫の可能性があります。多くは心配のないしこりですが、ときに悪さをします。しこりは放置せずに、まずはお近くの専門医で相談してください。

編集部まとめ

甲状腺の良性腫瘍は多くが無症状で進行もゆるやかですが、まれに大きくなって呼吸に影響を与えたり、がん化したりする場合もあります。痛みがないからといって放置せず、超音波検査や細胞診などで状態を確認することが大切なので、早めに甲状腺専門医や内分泌外科（旧・甲状腺外科）の専門医の診察を受けましょう。

参考文献

甲状腺腫瘍診療ガイドライン 2024（一般社団法人 日本内分泌外科学会）

甲状腺腫瘍（良性・悪性）（一般社団法人 日本内分泌学会）

医院情報

天王寺甲状腺えのもとクリニック

所在地大阪府大阪市阿倍野区旭町1-1-17 サンビル阿倍野1F

診療科目内科、外科、耳鼻咽喉科

診療時間午前：月～金9:30～12:30土9:30～15:30

午後：月～金15:00～18:00（水木は手術のみ）

夜診：火18:00～20:00

休診日日祝

06-6648-8231

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