「勉強ができる薬」の誤認識で広がるADHD治療薬　30代男女の増加幅200％超　プロポフォール患者も1100万人超【韓国】

注意欠陥・多動性障害（ADHD）治療薬「メチルフェニデート」の処方患者が、韓国においてここ4年で2.3倍に急増した。プロポフォールの処方患者も4年で200万人近く増加しており、医療用麻薬類の管理を強化すべきだという指摘が出ている。

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3月18日、韓国の食品医薬品安全処（以下、食薬処）などによると、韓国における2025年の医療用麻薬類の処方患者数が2019万6000人と集計された。これは前年より18万6000人（0.9%）増加した数値だ。

2021年に1884万4000人だった患者規模は毎年増加しており、4年間で計135万2000人（7.2%）増えた。

2025年の医療用麻薬類の総処方量は19億5724万4000個に達する。前年より1.6%（3061万4000個）、4年前より7.1%（1億2936万5000個）多くなった。

品目別に見ると、いわゆる「牛乳注射」と呼ばれるプロポフォールの処方を受けた患者が昨年は1175万2765人を記録し、4年前より197万7691人（20.2%）増加した。前年対比の増加幅は43万1724人（3.8%）で、直前年度である2024年の増加分（29万3218人、2.7%）と比較して1.5倍も加速した。

「勉強ができるようになる薬」と誤って知られているADHD治療薬メチルフェニデートの処方も大幅に増えている。昨年のメチルフェニデート処方患者は39万2000人で、4年前（17万530人）の2.3倍に膨れ上がった。前年比で5万4644人（16.2%）増加しており、4年連続で5万人以上の増加傾向が続いている。

プロポフォールは、4年間の増加幅が70代以上（男性40.4%、女性36.3%）で最も大きかった。一方、メチルフェニデートの場合は30代の男性（214.9%）と女性（258.5%）の両方で爆発的な増加を見せ、全年齢層の中で最も際立った変化を示した。

これを受け、食薬処は来る5月15日までの2カ月間、政府を挙げた麻薬類合同取り締まりに乗り出す。麻薬類統合管理システムのビッグデータを詳細に分析し、医療用麻薬類の誤用・乱用が懸念される医療機関を選別したうえで、関係機関合同で違反の有無を点検する。

（写真＝サーチコリアニュース編集部）

医薬界からは、病院が医療用麻薬類を管理する専門スタッフを配置すべきだという意見が出ている。病院が医療用麻薬類を処方する医師と、入出庫を管理するスタッフを分離する必要があるという指摘だ。その際、当局が診療報酬の適正化を通じて管理を支援すべきだという声も上がっている。

（記事提供＝時事ジャーナル）