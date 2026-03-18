「大谷翔平が“憤怒の力投”を見せるのか？」韓国メディアが注目する「韓日プライド対決」第2ラウンド

WBC準々決勝敗退という衝撃に見舞われた大谷翔平（ロサンゼルス・ドジャース）がメジャーリーグのマウンドに上がり、“憤怒の力投”を見せるだろうか。

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『MLB.com』は3月18日（日本時間）、「大谷が19日のサンフランシスコ・ジャイアンツとのオープン戦に投手として登板する」と報じた。

大谷はWBC出場前にオープン戦1試合に出場し、3打数1安打を記録した。ドジャースは日本がWBC決勝まで進むと予想し、大谷をオープン戦で登板させない計画だった。登板するとしても、23〜25日に行われるロサンゼルス・エンゼルスとの「フリーウェイ・シリーズ」における1試合への登板が見込まれていた。

しかし、日本が準々決勝でベネズエラに衝撃的な敗北を喫したことで、プランが変更された。

『MLB.com』は「ドジャースの立場からすれば、日本の早期敗退には肯定的な側面もある。おかげで大谷が春季キャンプで数回にわたり、オープン戦のマウンドに上がれるようになったからだ」と分析した。

大谷翔平（写真提供＝OSEN）

ドジャースのデーブ・ロバーツ監督は「WBCで優勝できないというのは決して気分の良いことではない。しかし、彼らの目標は今年、ドジャースで優勝することだ。これから彼らの焦点はドジャースだけに絞られているだろう。もちろん失望しただろうが、それでも今年のドジャースの優勝に集中できるようになった」と述べ、WBCを終えて戻ってきた大谷と山本由伸を誰よりも歓迎した。

大谷はWBC機関もブルペン投球で感覚を維持してきた。最近も米マイアミでのライブBPを通じて、仮想の4イニング投球をこなした。

大谷は来る19日のジャイアンツ戦で3〜4イニングを投げる見通しだ。奇しくも、ジャイアンツに所属する韓国代表キャプテンのイ・ジョンフと、WBCに続く「韓日プライド対決」の第2ラウンドが実現する可能性が高い。

イ・ジョンフ（写真提供＝OSEN）

ロバーツ監督は、「大谷の場合、昨年は1イニングから始めてチームに合流する計画を立てていた。しかし今年は、当時よりも間違いなく先へ進んでいるはずだ」とし、「メジャーリーグの試合で3〜4イニングを投げられない理由はない。昨年よりもはるかに良いスタート地点になると見ている。どのように運ぶか見守りたい」と語った。

（記事提供＝OSEN）