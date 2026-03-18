監督は岩井俊二！5人組ボーイズグループVIBY（バイビー）プレデビュー曲「恋におちたら」MV公開

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BTSやTOMORROW X TOGETHERらグローバルスターの発掘や新人開発に携わってきたKIM MI JEONG（キム・ミジョン）による新レーベル「Rii.MJ」（リ・エムジェイ）の第一弾ボーイズグループ、VIBY（バイビー）のプレデビュー曲「恋におちたら」が配信リリース。さらにMVが公開された。

■各メンバーの地元を巡り彼らの原点を見せながら、東京を象徴する場所での撮影も実施

VIBYは、キム・ミジョンが発掘・育成含むプロデュースを行う、全員10代の日本人による5人組ボーイズグループで、グループ名は「次世代の青春の象徴となるように」という願いを込め、Voyage Into Bright Youth（輝く青春の旅路）の頭文字からVIBYと名付けられた。

そんなVIBYが、プレデビュー曲として、Crystal Kayが2005年にリリースした平成の名曲「恋におちたら」を、Groove Popを基盤にあらたに構築したトラックに乗せてリメイク。

楽曲と同時に公開されたMVは、元々岩井俊二監督のファンでもあったキム・ミジョンの、VIBY初のMVを岩井俊二監督ならではの映像美で表現したいという熱烈オファーにより実現。VIBYの意味が「Voyage Into Bright Youth」であることから、“旅”をテーマに、それぞれの道を歩んできた5人が集まり、ここから、VIBYとして歩き出す様子が描かれた。

各メンバーの地元を巡り、彼らの原点を見せながら、東京を象徴する場所での撮影も実施。デビュー直前の期待感、これから広がっていくであろう輝かしい未来を想起させる映像に仕上がった。VIBYの初々しい姿に岩井監督ならではの映像美が合わさった世界観に注目だ。

■リリース情報

2026.03.18 ON SALE

DIGITAL SINGLE「恋におちたら」

■関連リンク

VIBY OFFICIAL SITE

https://viby-official.com/