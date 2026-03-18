18日11時現在の日経平均株価は前日比1016.46円（1.89％）高の5万4716.85円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1350、値下がりは195、変わらずは41と、値上がり銘柄の割合が80％を超えている。



日経平均プラス寄与度トップはアドテスト <6857>で、日経平均を315.54円押し上げている。次いでＳＢＧ <9984>が146.00円、東エレク <8035>が93.26円、ＴＤＫ <6762>が39.36円、信越化 <4063>が36.94円と続く。



マイナス寄与度は40.01円の押し下げで中外薬 <4519>がトップ。以下、ソニーＧ <6758>が10.03円、コナミＧ <9766>が8.69円、イビデン <4062>が5.68円、バンナムＨＤ <7832>が4.51円と続いている。



業種別では33業種中32業種が上昇し、下落は医薬品の1業種のみ。値上がり率1位は海運で、以下、石油・石炭、鉱業、非鉄金属、卸売、電気・ガスと続いている。



※11時0分9秒時点



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