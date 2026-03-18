国際卓球連盟（ITTF）は16日、2026年第12週の世界ランキングを発表した。

■TOP100入り日本勢は10選手

男子シングルスでは、「WTTチャンピオンズ重慶」でベスト4に入った張本智和（トヨタ自動車）が1つランクを上げて4位に上昇。また、同じくベスト4まで勝ち進んだ松島輝空（木下グループ）も8位をキープし、2人が引き続きトップ10入りを維持している。

ランキング上位では、王楚欽（中国）が1位をキープ。トルルス・モーレゴード（スウェーデン）が2位に入り、3位にウーゴ・カルデラノ（ブラジル）が続いている。

その他の日本勢では、戸上隼輔（井村屋グループ）が1つランクを下げて21位。宇田幸矢（協和キリン）は変わらずの29位、篠塚大登（愛知工業大）は2ランクを下げて35位となっている。

田中佑汰（金沢ポート）は1つランクを下げて36位。「WTTフィーダーヴァラジュディン」で準優勝した茺田一輝（早稲田大）が9つランクを上げて53位に上昇。吉村和弘（ケアリッツ・アンド・パートナーズ）は1ランクダウンの61位、吉山僚一（日本大）も1ランク下げて62位となった。

及川瑞基（岡山リベッツ）は変わらず72位となっており、今週は日本勢から10選手が男子シングルスのトップ100にランクインした。

■日本男子選手の世界ランキング推移（2026年3月16日更新）

■トップ100以内の日本男子選手ランキング

4位 （↑ 5位）：張本智和

8位 （-）：松島輝空

21位（↓ 20位）：戸上隼輔

29位（-）：宇田幸矢

35位（↓ 33位）：篠塚大登

36位（↓ 35位）：田中佑汰

53位（↑ 62位）：茺田一輝

61位（↓ 60位）：吉村和弘

62位（↓ 61位）：吉山僚一

72位（-）：及川瑞基