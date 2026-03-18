かつて一世を風靡（ふうび）した技術や親しまれた電話帳が、この3月で役目を終えます。時代とともに求められるものは変わりますが、「さみしい」との声も聞かれます。来年度末以降は、複数の鉄道会社で磁気乗車券も廃止に。暮らしはどう変わるのでしょうか。

■ドコモで最後…「3Gガラケー」

森圭介アナウンサー

「まもなく新年度がやってきます。その一方で、昭和・平成を彩ったあれやこれが終了し、我々の生活も変わりそうです」

「キラキラにデコレーションされている、ガラパゴス携帯ことガラケー。電波が悪いところではアンテナを伸ばしたり、振り回したりもしていました。主にガラケーで使われているNTTドコモの3G回線が3月いっぱいで終了となります」

「すでにauやソフトバンクはサービスを終えていて、ドコモが最後でした。国内の3G回線が全て終了するということになります」

■3Gで「写真」の送受信が可能に

斎藤佑樹キャスター

「（ガラケーは）使っていました。アンテナが折れちゃって『電波は大丈夫かな？』と思った時がありました」

森アナウンサー

「3G回線は携帯電話などに使われる電波の回線のことで、2001年に始まりました。これによって超画期的なことができるようになりました。写真の送受信が可能になりました。まだ動画の時代ではありません」

「今スマートフォンでは4Gや5Gが主流です。3G回線の終了でガラケーが使えなくなってしまうんじゃないかと話題になっていますが、17日時点で約35万回線がまだ使われていて、このままいくと3月末で自動的に解約となってしまうということです」

「自身が使ってなくても、例えばおじいちゃんおばあちゃんが使っていらっしゃるという方がいたら、連絡してあげるのもいいかもしれません。ただ、見た目はガラケーでも中身は4G回線などに対応するものもあり、そういったものはまだ使えるということです」

「ドコモによると、これまで3Gに割いていたコストなどを4G・5Gの設備の増強に充てます。つながりにくい場所、例えば地方や山間部などの通信速度の改善を見込んでいるということです」

■「子どもの頃は使ってた」惜しむ声

森アナウンサー

「続いて3月いっぱいでなくなるものです。街では皆さんが惜しんでいました」

60代

「子どもの頃に使ってた」

50代

「どこか行きたいときに調べたような」

70代

「さみしいですね。文字は小さいけど情報は豊富に詰まっていて、パラパラめくって見られるから、ネットとは違う便利さがある」

60代

「分厚くて国語辞典みたいな。カバーが黄色。（昔置いていたのは）電話の近くのテーブルの下」

■時代とともに…今後はネットで

森アナウンサー

「3月いっぱいで、タウンページの発行が終了となります。住んでいる地域の会社や飲食店の電話番号が細かく載っています。1983年にこの名前になりましたが、当時はものすごい分厚さでした。『あ〜そ』と『た〜わ』などと分かれているものもありました」

「最終版では（表紙に）『大変長らくのご愛顧、誠にありがとうございました』と書いてあり、薄くなっています。よく利用される職種に絞って、厳選した情報で最終版を発行したということです。1983年の写真と見比べるとかなり変わったなという感じがします」

「NTT東日本の担当者は終了の背景として、インターネットや携帯電話の普及によって電話番号の検索方法が多様化していること、使用する紙の削減によって環境負荷を低減させることを挙げています」



鈴江アナウンサー

「インターネットを使って何でも調べられる時代になっているので、時代とともにということですね」

森アナウンサー

「今後はインターネット版の電話帳『iタウンページ』で検索が可能だということです」

■「磁気乗車券」は順次廃止へ

森アナウンサー

「裏返すと黒い、駅で使う磁気乗車券も変わります。最近使った人はいますか？」

直川貴博アナウンサー

「Suicaを忘れてしまって、硬貨を（券売機に）久しぶりに入れました」

森アナウンサー

「私もこの間、子どもがSuicaを忘れて切符を久しぶりに買ったぐらいでした。JR東日本や東武鉄道など鉄道8社は、この磁気乗車券を2026年度末以降に順次廃止します。裏が黒い切符がなくなって、全部ICカードになるのかというと、そうではありません」

「紙の切符は残り、QRコードが載ります。最近空港ではこういった形の搭乗券がありますが、QRコードを自動改札機でピッと読ませます。つくばエクスプレスでは一足早く、今年10月からQRコード乗車券に変わります」

「磁気乗車券は裏の黒い部分に、金属の粉末が使われています。つくばエクスプレスの担当者によると、産業廃棄物として処理するためコストがかかってしまうのが課題だったそうです。（QRコード乗車券だと）回収してリサイクルが可能になります」

「狙いはもう1つあります。自動改札機の仕組みは複雑ですよね。詰まっちゃったら、駅員さんが中をパカッと開けてやってませんでしたか？ あれがすごく大変です。朝の通勤ラッシュなどでは、後ろが詰まっちゃうなんてこともありました」

「JR東日本の担当者は、QR乗車券は中に紙を入れないので、こういったトラブルがなくなると話していました」

（2026年3月17日『news every.』より）