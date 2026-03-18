【PlayStation Portal リモートプレーヤー：システムソフトウェアアップデート】 3月18日より順次配信

ソニー・インタラクティブエンタテインメントは、プレイステーション 5用「PlayStation Portal リモートプレーヤー」において、システムソフトウェアアップデートを本日3月18日より順次配信する。

今回のアップデートでは、リモートプレイおよびクラウドストリーミング中の「1080p 高品質モード」を追加。従来の1080p 標準モードと比較して、高いビットレートでゲームをプレイでき、より滑らかで高精細な映像を体験できる。

またクラウドストリーミングにおいて、商品詳細ページが改善されているほか、ゲーム中の招待通知、トロフィー通知の強化、検索画面の改善などを実施。加えて、初期設定フローを最適化し、QRコードを読み取るとPSアカウントの作成からPS Portalへのサインインまで、簡単に行なえるようになった。

(C)2026 Sony Interactive Entertainment Inc. All Rights Reserved.

