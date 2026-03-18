生まれて間もない子ヤギが行方不明　「やっと生まれた子が…」悲しみに暮れる牧場主「一刻も早く無事に帰ってきて」　群馬・桐生市

群馬・桐生市の牧場で、2月に双子の弟として生まれたばかりの子ヤギ1頭が12日早朝に突然姿を消した。牧場主は情報提供を呼びかけながら捜索を続けている。子ヤギの行方は5日経った17日も分かっていないという。

牧場の人気者が突然姿消す

「やぎ、探しています」

「朝、牧場からいなくなっていました」

ひとりの女性の切実な訴えが今、SNS上に広がっている。

突然、姿を消したのは生まれて間もない子どものヤギだった。悲痛な思いをSNSにつづったのは、群馬・桐生市でヤギと触れ合える牧場「モーモーパラダイス」を経営する小林友那さん（22）だ。

ヤギを探す牧場主・小林友那さん：

やっと生まれた子だったので自分も残念ですし、いつも牧場に遊びに来てくれる子どもたちに申し訳ないと思います。

柵の中にいるはずの子ヤギ1頭が姿を消しているのが確認されたのは、12日早朝だった。

行方不明となった子ヤギは2月に双子の弟として生まれたばかり。幼いヤギの赤ちゃんはすぐに牧場の人気者となった。

双子の姉ミラちゃんは、いつもそばにいた弟がいなくなり、どこか落ち着かないように見える。

家族のように過ごしてきた子ヤギが突然いなくなり、牧場主の小林さんは悲しみに暮れている。

ヤギを探す牧場主・小林友那さん：

おなかにいる時にみんなが見たり、出産もSNSに上げて成長をみんなで楽しみにしていました。

姿消して5日…牧場主は周辺を捜索中

今回の事態を受け、SNSではさまざまな声が上がっている。

「子ヤギちゃんがただの迷子で見つかりますように」

「逃げ出したのか！？誰かに連れ出されたのか!?」

子ヤギの身に一体何があったのか。

小林さんは、今も牧場の周辺などで捜索を続けている。

ヤギを探す牧場主・小林友那さん：

イノシシのおりがあるので入っていないかなとか…側溝に落ちてないかなと見ながら。

果たして消えた子ヤギは、無事に見つかるのか。

ヤギを探す牧場主・小林友那さん：

本当にお母さんと一緒だったので、（外には）行っているとこは今まで見たことがなかった。もっといろんな可能性を考えて捜してました。

ヤギが姿を消してから17日で5日が経った。小林さんは木の柵を新たに設置するなどの対策を講じるとともに、子ヤギの帰りを心から願っている。

ヤギを探す牧場主・小林友那さん：

一刻も早く無事に帰ってきてほしい。

（「イット！」3月17日放送より）