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こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

勉強やデザイン、3Dプリンターでの工作などで使う文具やツールって案外多いですよね。それらをひとうにまとめられた便利だと思いませんか？

その願いを叶えてくれそうなのがチタン製の多機能定規「Tiruler（ティルーラー）」。折りたたむとポケットサイズながら、ノギス・分度器・曲線ローラー・コンパスになるというギミック感満載のアイテムなんです。

実際の製品を試させてもらいデザインや質感も優秀だと感じたので、文具好きの皆さんはぜひ参考にしてみてください。

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上質なチタン製多機能ツール

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こちらが「Ti Ruler」。名前にあるとおりTi（チタン）製のため、重そうに見えて実際は約60gと軽量なのがポイント。スチームパンクを感じるデザインも筆者好みでした。

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内蔵マグネットでカチッと吸いつくのも気持ち良いですね。こういった細部の工夫が全体の質を底上げしてくれています。

デザインや計測が捗る

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メイン機能は直線定規ですが、その他の計測機能もかなり優秀。

ノギスは0.1mm単位の測定が可能なため、筆者の趣味である3Dプリンターでの既製品カスタムには高頻度で活躍してくれました。

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内蔵のチタン製マグネットペンシルも意外と便利。書き心地はサイズなりですが、思い立った時にサッと取り出して作図やメモに取り掛かれます。

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こちらは開閉ギミックを活用したコンパスモード。

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支点部分には分度器が備わっているので、角度が重要な作図にもしっかり使えますよ。

曲線にも強い

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複合ツールはたくさんありますが、「Ti Ruler」がより便利だと感じたのが“曲線にも強い”という点。分度器の内側にはローラーメジャーがあるので、

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動画のように円周や曲面の長さも簡単に測れるのが特長。

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平面の曲線もスムーズに計測。1回転（100mm）ごとにカチッ、カチッと鳴るので長い対象でもカウントしやすいですよ。

まだ機能がある

Image: BRIGHT_DIY

書く・測るだけではなく簡易的なビットレンチや缶オープナーとしても使える多機能で、3DプリンターやDIYなどモノづくり趣味には1本あると便利なツールでした。

改めてメカメカしいデザインも刺さる人は多いと思うので、気になった人はぜひ商品ページで詳細をチェックしてみてください。

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Source: machi-ya

本記事制作にあたりBRIGHT_DIYより製品貸与を受けております。