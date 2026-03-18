3月18日 発売 【塊魂米（300g）】 価格：864円 【塊魂 マウスパッド】 価格：1,980円

MSYは、同社のブランド「GRAPHT」の「ASOBI GRAPHT」シリーズから、コラボレーション商品「塊魂米」と「塊魂 マウスパッド」を3月18日に発売する。価格は「塊魂米」が300gで864円、マウスパッドは1,980円。GRAPHT公式ECサイト「GRAPHT OFFICIAL STORE」および、東京都墨田区の「東京ソラマチ」、東京都渋谷区の「渋谷ロフト」にて販売される。

「塊魂米」は、バンダイナムコエンターテインメントの「塊魂」シリーズとのコラボレーションによる特別パッケージの米。また同時発売されるマウスパッドは、初代「塊魂」のティザービジュアルを手元で楽しめるモデルとなっている。

それぞれ「塊魂」シリーズの22周年にあわせ、これまで展開してきた刺繍ステッカーシリーズやキャップ、マスコットキーホルダー、タンブラー、スクエアマグネットなどのアイテムとあわせて販売される。なお「渋谷ロフト」では「塊魂米」は販売対象外となる。

「塊魂×GRAPHT」コレクション イメージ

刺繍ステッカーコレクション 全8種

「塊魂米」

「塊魂」シリーズとコラボレーションした「塊魂米」は、オニギリをコロコロする王子を、和風の柔らかいトーンでパッケージにデザイン。昨年2025年に収穫したばかりの米が、真空パックに入れて届けられる。米の品種は、冷めても食感や味が落ちにくい米「つきあかり」を採用。炊き立てだけでなく時間が経っても楽しむことができるので、おにぎりや弁当にも適している。

GRAPHT ECサイト限定特典として、5個セットにはパッケージのイラストを使用したステッカー1枚が付属する。

「塊魂米」

「塊魂米」イメージ写真

【塊魂米】

・原材料：単一原料米 品種 つきあかり

・内容量：300g

・消費・賞味期限：精米から1年

□「塊魂米」のページ

「塊魂 マウスパッド」

サイズ：250×250×3mm（縦×横×厚さ）

縦横25cmのサイズで、表面はつるつるとした手触りのポリエステル生地を使用。日常のデスクワークや、カジュアルなゲームプレイでもスムーズなマウス操作が可能となっている。

「塊魂 マウスパッド」

「塊魂 マウスパッド」使用イメージ

□「塊魂 マウスパッド」のページ

販売情報

発売日：3月18日

【販売店舗】

・GRAPHT ECサイト（GRAPHT OFFICIAL STORE）

・東京ソラマチ 3階 タワーヤード 5番地 ワゴンショップⅠ

・渋谷ロフト 4階 &home スペースデザインフロア イベントスペース

□GRAPHT ECサイト「GRAPHT OFFICIAL STORE」のページ

□「東京ソラマチ 3階 タワーヤード 5番地 ワゴンショップⅠ」のページ

□「渋谷ロフト 4階 &home スペースデザインフロア イベントスペース」のページ

※4月16日まで

※渋谷ロフトでは「塊魂米」を除く販売ラインアップとなります。

塊魂TMSeries & (C)Bandai Namco Entertainment Inc.



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