「塊魂×GRAPHT」新作アイテム、特別パッケージの「塊魂米」とマウスパッドが本日3月18日に発売マウスパッドは初代「塊魂」のティザービジュアルデザイン
MSYは、同社のブランド「GRAPHT」の「ASOBI GRAPHT」シリーズから、コラボレーション商品「塊魂米」と「塊魂 マウスパッド」を3月18日に発売する。価格は「塊魂米」が300gで864円、マウスパッドは1,980円。GRAPHT公式ECサイト「GRAPHT OFFICIAL STORE」および、東京都墨田区の「東京ソラマチ」、東京都渋谷区の「渋谷ロフト」にて販売される。
「塊魂米」は、バンダイナムコエンターテインメントの「塊魂」シリーズとのコラボレーションによる特別パッケージの米。また同時発売されるマウスパッドは、初代「塊魂」のティザービジュアルを手元で楽しめるモデルとなっている。
それぞれ「塊魂」シリーズの22周年にあわせ、これまで展開してきた刺繍ステッカーシリーズやキャップ、マスコットキーホルダー、タンブラー、スクエアマグネットなどのアイテムとあわせて販売される。なお「渋谷ロフト」では「塊魂米」は販売対象外となる。
「塊魂×GRAPHT」コレクション イメージ
刺繍ステッカーコレクション 全8種
「塊魂米」
「塊魂」シリーズとコラボレーションした「塊魂米」は、オニギリをコロコロする王子を、和風の柔らかいトーンでパッケージにデザイン。昨年2025年に収穫したばかりの米が、真空パックに入れて届けられる。米の品種は、冷めても食感や味が落ちにくい米「つきあかり」を採用。炊き立てだけでなく時間が経っても楽しむことができるので、おにぎりや弁当にも適している。
GRAPHT ECサイト限定特典として、5個セットにはパッケージのイラストを使用したステッカー1枚が付属する。
「塊魂米」
「塊魂米」イメージ写真
【塊魂米】
・原材料：単一原料米 品種 つきあかり
・内容量：300g
・消費・賞味期限：精米から1年
□「塊魂米」のページ
「塊魂 マウスパッド」
サイズ：250×250×3mm（縦×横×厚さ）
縦横25cmのサイズで、表面はつるつるとした手触りのポリエステル生地を使用。日常のデスクワークや、カジュアルなゲームプレイでもスムーズなマウス操作が可能となっている。
「塊魂 マウスパッド」
「塊魂 マウスパッド」使用イメージ
□「塊魂 マウスパッド」のページ
販売情報
発売日：3月18日
【販売店舗】
・GRAPHT ECサイト（GRAPHT OFFICIAL STORE）
・東京ソラマチ 3階 タワーヤード 5番地 ワゴンショップⅠ
・渋谷ロフト 4階 &home スペースデザインフロア イベントスペース
□GRAPHT ECサイト「GRAPHT OFFICIAL STORE」のページ
□「東京ソラマチ 3階 タワーヤード 5番地 ワゴンショップⅠ」のページ
□「渋谷ロフト 4階 &home スペースデザインフロア イベントスペース」のページ
※4月16日まで
※渋谷ロフトでは「塊魂米」を除く販売ラインアップとなります。
塊魂TMSeries & (C)Bandai Namco Entertainment Inc.
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