食品高騰の波が家計を直撃している。2月6日に総務省が発表した家計調査では、2025年の4人世帯の食費平均は月約10万3000円で、前年から約7000円も上昇。食費が膨らみ続けるなかで心強い味方が、大手スーパーが独自に生産・流通しているプライベートブランド（PB）商品だ。

「大手メーカーより1〜4割ほど安価なことが多く、食材を“PBに替えるだけ”で食費節約に大きく貢献します」

そう話すのは、国内外のスーパーを3万店以上巡ったスーパーマーケット研究家のスギアカツキさん。しかも、毎日の生活に欠かせない牛乳や卵、豆腐など日配品のPB商品が増え、おいしさも向上しているという。

「卸業者を通さず物流コストがカットでき、広告費をかけないことで低価格を実現しています。製造元をチェックすると、キユーピーや山崎製パンなど大手が作っていることも多く、品質は確かです」（スギさん、以下同）

ひとつのスーパーが数種類のPBを扱うことも。たとえば、ライフは手ごろな価格の「スマイルライフ」、健康・自然派志向の「ビオラル」、素材や製法にこだわった「ライフプレミアム」など4ブランド。

「価格重視か、こだわりたい食材か選択できるように。割高になりがちな全粒粉や食物アレルギー対応商品なども手に取りやすい価格で、予算に合わせてやりくりしやすくなっているんです」

そこで、日配品のなかからコスパも品質も一押しの商品を教えてもらった。

※価格はすべて税込み。本誌が購入したときの価格

■牛乳

（1）イオン トップバリュ「北海道牛乳1000ml」278円

北海道や熊本など産地を限定した牛乳が豊富にそろうトップバリュの牛乳。「メーカーの産地限定牛乳より1?2割安いのに、乳質が高くてコクがある」（スギさん、以下同）

（2）ライフ ビオラル「低温殺菌牛乳1000ml」387円

生乳により近い状態で飲める希少な低温殺菌のPB牛乳。「風味がとてもよく、一般的な牛乳より飲み口が爽やかで、牛乳本来の甘味を感じられる」

■卵

（1）ライフ ライフプレミアム「濃厚コクと旨味のおいしい赤たまご（10個）」429円

「とびきりおいしい卵ならこれ。鮮やかな卵黄色でぷくっとした盛り上がりが別格。ほかのプレミアム卵に比べてコスパよし」

（2）イオン トップバリュ「ビタミンD入りたまご（6個）」213円

葉酸やビタミン類など栄養成分に特化した卵が選べる。「ビタミンD入りの飼料で育てられた鶏の卵は骨粗しょう症予防にも」

■豆腐

（1）イトーヨーカドー セブンプレミアム「北海道産大豆100％ 濃い絹 150g×3個入」105円

甘さ成分のショ糖を多く含む北海道産大豆を使用。「コスパがよく、豆の味をしっかりと感じられる」

（2）イトーヨーカドー セブンプレミアム「味しみひじきと枝豆の豆腐バー 75g」192円

手持ちスタイルで食べられる豆腐バー。「煮物のような味付けで、おかずの1品にも」。高タンパクで健康にも◎

■こんにゃく

（1）イトーヨーカドー セブン・ザ・プライス「味付け玉こんにゃく」300円

「600gで300円という破格の値段です。しょうゆ風味で、冷やしても温めてもおいしく食べられます」

■ヨーグルト

（1）西友 みなさまのお墨付き「生乳100％ヨーグルトプロバイオティクス」225円

「ものすごくおいしい。製造元は群馬県の榛名酪連。生乳100％がこんなに割安で手に入る」

（2）ドン・キホーテ 情熱価格「本気のヨーグルト プレーン 500g」538円

もっちりした食感のヨーグルト。「500円台は、大手メーカーの製品の約44％オフ価格」

（3）イオン トップバリュ「ギリシャヨーグルト バニラ110g」159円

今年のトップバリュ大賞にも選ばれた大人気商品。「濃厚でクリーミーなおいしさです」

■練り物

（1）西友 みなさまのお墨付き「こだわりだしのおでん1人前」387円

「大根や鶏団子など7種類入り。2〜3人前が一般的ななか1人前も選べるのがうれしい」

（2）ライフ ビオラル「素材そのままおいしいかにかま 6本」213円

「ビオラルはとくに練り物が優秀で、笹かまやさつま揚げも本格的な味が楽しめます」

■パン

（1）トライアル 「トライアルブレッド 6枚切」105円

「100円台の食パンを食べ比べておいしかったのがこれ。ふんわりやわらか系で、飽きない味。パサつきも少ない」

（2）ドン・キホーテ 情熱価格「つぶあんだけのコッペ」117円

マーガリンを省いて、あんこを増量させたコッペパン。「製造元は第一パン。確かな品質でおいしい」

■キムチ

（1）ライフ ライフプレミアム「本場の味にこだわったおいしい韓国キムチ」429円

「安すぎるPBキムチはハズレもありますが、これは韓国No.1ブランド『JONGGA』製のキムチ。リピートしたいおいしさ」

■チルドスイーツ

（1）ライフ ライフプレミアム「ミルクシュークリーム 1個」181円

クリームに牛乳を30％使用。「シュークリームといったら、ライフ。濃厚でなめらか」

（2）トライアル「たまごぷりん」321円

「トライアルの看板商品。卵の濃厚さを感じられます。日持ちするのもうれしい」

■焼き豚・ソーセージ

（1）トライアル「粗挽きポークフランク プレーン 4本入」354円

1日に1万個の販売実績を誇る大ヒット商品。「国産豚肉100％。肉汁があふれて、食べ応えバツグン。ブラックペッパー味などもおすすめ」

（2）ドン・キホーテ 情熱価格「しっとり焼豚」238円

「香ばしいのでベーコン代わりに使うのがおすすめ。チャーハンやパスタ、炊き込みご飯に刻んで入れたり、ピザトーストにも合う」

■チルド餃子

（1）ライフ スマイルライフ「スマイルライフ生餃子9個入」117円

「これまで食べてきたスーパーの餃子のなかでダントツ。専門店よりおいしいかも」

■納豆

（1）イトーヨーカドー セブンプレミアムゴールド「金の納豆 30g×3」149円

納豆用に開発された茨城県産の地塚大豆を使用。「粘りが強く、醤油麹のタレまでおいしい」

■麺

（1）西友 みなさまのお墨付き「もちもち極太生 つけ麺 鴨だし醤油 2人前」301円

「香ばしい鴨だしがしっかり効いて、ほかでは食べられない本格派です。 太麺でもっちり」

（2）ライフ スマイルライフ「味噌ラーメン（5食入り）」386円

「1食あたり77円とコスパよく、芳醇な味噌スープがちゃんとおいしい。?油味もおすすめ」

（3）ライフ ビオラル「全粒粉入り地粉うどん 200g」159円

原材料は岩手県産小麦粉と食塩のみ。「素材の味を生かしたうどんが100円台。そばも選べる」