

歩車分離式信号に運用変更を周知 菊池寛通りでの社会実験

高松市の中心市街地のプロムナード化に向けた取り組みについて、香川県がアンケート調査を行っています。

歩行者優先のまちづくりを目指して、香川県は2025年2月からサンポート地区の市道を土日・祝日限定でプロムナード化しています。

また中心市街地の回遊性を高めようと、2026年1月、高松市の菊池寛通りと中央通りの交差点の信号機が1年間限定で歩車分離式に変わりました。

2つの事業の改善要望や安全性などについて意見を募集しています。

「菊池寛通り交差点歩車分離式信号に関するアンケート調査」

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScFXwkyes_xI8eNAVLYUz4bXCIJYOppiEFMZYfctidLPUu1sw/viewform?pli=1

「サンポート高松地区から高松中央商店街に向けた歩行空間に関するアンケート調査」

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeq1iz5YSgN9cqvloIhmt-ytLCk9afp2cwI1i3UbxvfExxqdw/viewform