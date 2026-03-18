芸能活動を休止中のタレント、マツコ・デラックス（53）の近況について、マツコと共に番組MCを務める「SUPER EIGHT」の村上信五（44）が16日放送の日本テレビ「月曜から夜ふかし」で「元気にはしとるんですよ。首から下は、むちゃくちゃ元気」などと明かした。

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マツコは2月9日放送のTOKYO MX「5時に夢中！」に入院先の病院から電話出演した際、こう話していた。

「脊髄をね、首の脊髄が圧迫されちゃって、手足にしびれが出ちゃって、病院に行ったら『急いで手術をした方がいい』と言われて。すでに手術が終わって、入院しているのよ」

現在は首にコルセットを着用した状態で、すでに退院し自宅療養中とも見られている。同日放送の「5時に夢中！」では、マツコが尿道カテーテルをつけているとミッツ・マングローブは明かし「全然、痛くなかったんですって。すっごい上手な人だったみたいで」などと語った。某スポーツ紙芸能デスクが解説する。

「マツコさんは今年の2月上旬に手足のしびれを感じて病院を受診し、脊髄が狭窄した脊柱管内で圧迫される頚椎症性脊髄症と診断された模様です。椎間板ヘルニアや加齢による頸椎の変形、生活習慣のほか、約180センチの体重140キロ、スリーサイズもすべて140センチと明かしたこともある巨体によるところが大きかったようです。昨年8月には腰の亜脱臼で療養していることもあり、復帰時期は未定で、長期療養の可能性も高いそうです」

■「フルーツグラノーラ」に牛乳1.5リットルがけ

マツコの生活習慣については、これまで運動をほとんどせず、1日の歩数が100歩以内とテレビなどで語っていたという。それでいて大食漢で、1食で白米3合を、しゃもじで炊飯器から直接食べ、そこに醤油やマヨネーズ、チリソースをかけたりしていたそうだ。50代になり、油ものがきつくなり、食べる量も減ったそうだが、それでも「他人より食べている」と自覚していたらしい。

「さらに偏食で、好物のあんこは『赤福』1箱を1度に完食してしまったり、えびは『毎日でも食べたい。年間100匹以上食べる』と話していました。また、食が細くなったといっても、コロナ療養中の2022年にハマったという『フルーツグラノーラ』に牛乳1.5リットルをかけ、1日1袋ペースで食べて痛風を起こしたとか、豪快さは最近もそう変わっていない印象です。今回の入院では『痩せてほしい』との要望がネットでみられましたが、本人や関係者から痩せたという証言は今のところありません」（同）

村上信五は同じ番組で「オペ終わって、そこ（手術台）からベッドに移る時、その移動が引っ越し屋がベッド移す時みたいやった」と病院でのエピソードも明かし、観客を笑わせていたという。とはいえ、タレントも体が資本であることに変わりはなく、マツコが生活習慣の見直しを医師から勧められ、復帰の際にはスリムになった姿でテレビ視聴者の前に現れる可能性もありそうだ。

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前事務所の社長による使い込みの発覚や、「月曜から夜ふかし」での、街頭インタビューにおける捏造の判明など、トラブル続きだったマツコ・デラックス。ついに「やめよっか」と冗談めかすことも。関連記事【もっと読む】『周囲にトラブル続くマツコ・デラックスついに自身に首の不調の不気味…1月には冗談めかしつつ「やめよっか」の落胆ぶり』…もあわせて読みたい。