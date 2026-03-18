ニッチロー、現在の借金額を告白「家族も1人増えて」下北沢で焼肉店を経営
元メジャーリーガー・イチロー氏のものまね芸人として知られるニッチロー（47）が17日に放送されたTBS系『THE神業チャレンジ』（後7：00）に出演。現在の借金額を明かした。
【写真】父の顔！生まれたばかりの長女を抱きかかえるニッチロー
番組では、ニッチローとチョコレートプラネットの松尾駿がビリビリクレーンを攻略して100万円を狙うという企画に挑戦した。ニッチローは昨年12月放送のフジテレビ『千鳥の鬼レンチャン』に出演した際に、下北沢で自身が監修している焼肉店「スズロー」を経営し、開業資金として1500万円の借金があることを告白していた。
今回の企画中にも、VTRで焼肉店で働く様子が流れ、「ニセモノ（モノマネ芸人）ですけど、パパとしては本物なんで。家族も1人増えて」と、昨年に第3子が生まれたことが紹介された。
ニッチローは続けて「まだ店の借金も1000万円近くありますし」と明かしていた。
【写真】父の顔！生まれたばかりの長女を抱きかかえるニッチロー
番組では、ニッチローとチョコレートプラネットの松尾駿がビリビリクレーンを攻略して100万円を狙うという企画に挑戦した。ニッチローは昨年12月放送のフジテレビ『千鳥の鬼レンチャン』に出演した際に、下北沢で自身が監修している焼肉店「スズロー」を経営し、開業資金として1500万円の借金があることを告白していた。
今回の企画中にも、VTRで焼肉店で働く様子が流れ、「ニセモノ（モノマネ芸人）ですけど、パパとしては本物なんで。家族も1人増えて」と、昨年に第3子が生まれたことが紹介された。
ニッチローは続けて「まだ店の借金も1000万円近くありますし」と明かしていた。