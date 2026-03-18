今年の栃木県の地価が１７日公示され、住宅地は３４年連続で下落しましたが、全体の平均は３４年ぶりに上昇に転じました。商業地も横ばいから、同じく３４年ぶりの上昇になりました。

「地価の公示」は、国土交通省が今年１月１日時点で調査した全国の土地の価格で、県内では住宅地や商業地、それに工業地の合わせて４６６地点が対象となりました。

このうち地価が上がったのは、前の年に比べて１２地点増えた１８５地点で、横ばいは５地点減って４９地点でした。

前の年と比べた平均の変動率は、住宅地はマイナス０．２％で３４年連続で下落しましたが、下落率は前の年のマイナス０．３％より縮小しました。商業地は前の年の横ばいからプラス０．２％と、３４年ぶりに上昇となりました。一方、工業地はプラス３．６％で、５年連続で上昇し上昇率も拡大しています。

すべての用途の平均はプラス０．１％となり、商業地と同じく３４年ぶりの上昇に転じ、全体として回復基調にあります。

住宅地で最も地価が高かったのは、前の年と同じＪＲ宇都宮駅東口エリアで、宇都宮市宿郷５丁目が１平方メートル当たり１５万１千円でした。地価の上昇率でも最も高いのは、前の年と同じ宇都宮市ゆいの杜４丁目で、７．４％となりました。

商業地で最も高かったのは、新規地点のＪＲ宇都宮駅西口の宇都宮市駅前通り３丁目で、１平方メートル当たり５３万円でした。地価の上昇率では日光市松原町が６．９％で最も高くなっています。工業地で最も高かったのは宇都宮市川田町で前の年と同じ４万５千円でした。