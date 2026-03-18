増える子供の花粉症

春先の悩みの種といえば花粉症ですが、実は今、大人だけではなく、子どもたちの間でも花粉症が急増しているのをご存知でしょうか。

【写真を見る】【特集】以前より倍増！？子どもの花粉症が低年齢化…親が気づくべきサインと、簡単にできる”正しい対策”（山形）

花粉症の中でも毎年多くの人が悩まされるスギ花粉の場合、山形県を含む東日本の広い範囲で3月中に最も大量に飛散し、4月から5月にかけて飛び続けます。

日本耳鼻咽喉科免疫アレルギー感染症学会の『アレルギー性鼻炎ガイド 2021年版』のデータによりますと、日本全国の調査結果を約20年間で比較したところ、スギ花粉症の患者がかなり増えていることがわかります。

10代は倍増、さらに乳幼児は…

具体的には、5歳から9歳の有病率が1998年の7.5%から、2019年には30.1%へと大幅に増加しました。さらに10歳から19歳は、19.7%から49.5%となっていて、およそ半数がスギ花粉症を含むアレルギー性鼻炎持っていることがわかっています。

さらに驚くべきことに、0歳から4歳の乳幼児でも2008年の1.1%から、2019年には3.8%に増加していて、低年齢から花粉症を含むアレルギー性鼻炎を発症していることがわかっているのです。

『うちの子、ただの風邪かしら？』そんな時、親はどんなサインを見逃してはいけないのでしょうか。

風邪と花粉症の症状の違い

同ガイドによりますと、くしゃみ、水様性の鼻みず、鼻づまりが三大症状とされています。

花粉症の場合、これらに加えて、目のかゆみや涙、充血といった眼の症状を伴うことが多く、のどや皮膚のかゆみ、下痢、熱っぽい感じなどの症状が現れることもあるそうです。風邪とは違うこのポイントに、まずは気づくことが大切です。

また、花粉症を持つ人が特定の果物を食べると、口の中がかゆくなったり腫れたりする『口腔アレルギー症候群』を起こすこともあるため、食事中の様子にも注意が必要とのことです。

子どもは症状をうまく伝えられないこともあります。自然に治るのを待つ、つまり放置しても大丈夫なのでしょうか。

子どもの花粉症の対策は

ガイドによりますと、アレルギー性鼻炎は完全に治すことがなかなか難しい病気です 。繰り返し原因となる抗原が鼻に入ると、鼻の粘膜にアレルギー性炎症が起き、症状が強くなって長く続くようになり、慢性化してしまいます。

そのため、長いつきあいになることが多く、医師と共同で治療にあたる心構えが必要だとされています。

では、大切な子どもを守るために、ご家庭でできる対策や治療の注意点は何でしょうか。

家庭でできる対応策

ガイドによりますと、鼻に入る花粉の量を減らすことが治療の第一歩であり、これは患者さん自身、つまりご家庭にしかできないことです。具体的には、花粉情報に注意して飛散の多い時の外出を控えたり、窓や戸を閉めておくことが推奨されています。

外出する際にはマスクやメガネを着用し、けばだった毛織物のコートは避けるようにしてください。そして帰宅時には、衣服や髪をよく払ってから入室し、洗顔、うがいをして鼻をかむことが大切です。

また、医療面での注意点として、同ガイドによりますと、症状が出る前に治療を始める『初期療法』を行うことで、シーズンを通して症状が軽くすむそうです。

薬局で薬を買う時の注意点は

薬局で市販の薬を買う場合でも、一度は医師による正確な診断を受けることが求められています。

市販薬にも含まれている『第1世代抗ヒスタミン薬』には眠気や口の渇きなどの副作用があることや、すぐ効くからといって点鼻用の『血管収縮薬』を使いすぎると、かえって鼻づまりが強くなる『薬剤性鼻炎』を引き起こす恐れがあるため、どうしても必要な時だけの使用にとどめるよう呼びかけられています。

子どもの症状を読み取り、花粉症だった場合は適切に対処することが、子どもの負担を和らげます。

結論としては当たり前のことになってしまいますが・・・大切なお子さんを日ごろからよーく見てあげることが大切ですね。