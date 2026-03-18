家計への負担が増す中、新たな生活支援が始まっています。6日、石川県と北國銀行などが連携し、デジタル地域通貨「トチツーカ」を使って7000円相当を給付する事業がスタートしました。15歳以上の県民なら誰もが対象となりますが、どれだけの人が使っているのか、どのような手続きが必要となるのか、取材してきました。

街の声「トチツーカ、使ってないです。使っているものがあるので、あれもこれもってつかうことはないかな」「トチツーカは聞いたことはあるが、スマートフォンに切り替えていないので、持っていれば考えるけど」

北國銀行が、2024年4月にサービスを開始したデジタル地域通貨「トチツーカ」。

北國銀行の他4つの信用金庫の口座と連携したスマートフォンアプリを使って、キャッシュレスで買い物できる仕組みで、登録者は12日現在で8万人を突破。スーパーやドラッグストアなど、2800店舗を超える加盟店で利用できます。

石川県とのキャンペーンで急激にユーザー数が急増

北國銀行デジタル部・今津雄一郎デジタルグループ長「当初思うように伸び悩んでいたというのが正直なところだが、年末キャンペーンを打って、今回の石川県とのキャンペーンが開始されてユーザー数が大きく、急激に増えている。トチツーカの加盟店になりたいんだけどという問い合わせも増えている」

3月6日に始まったのが県と連携した生活応援事業。

15歳以上の県民を対象に、北國銀行が5000円相当のポイントを付与、県が2000円相当を給付し、あわせて7000円相当のポイントを受け取れるキャンペーンです。

久々江龍飛フィールドキャスター「7000円って聞いてどうですか」

街の人「結構大きいですね」

久々江「もらえるとなるとやってみたいですか」

街の人「ありますね、やってみたいです」「ありがたい額だとは思う。（手続きが）ちょっとめんどくさいかな」アプリをダウンロードし、マイナンバーカードを読み取らせて完了

北國銀行デジタル部・畠亜唯花さん「QRコードの読み取りからアプリのインストールをお願いします」

実際にどのような手続きが必要なのか？私もアプリをダウンロードしてみました。

北國銀行デジタル部・畠亜唯花さん「マイナンバーカードを下に当てていただいて読み取りをお願いします」「こちらでユーザー登録が完了しました」久々江「結構簡単に登録できましたね」

登録にはマイナンバーカードとカードを作成した時に設定した6けた以上の暗証番号が必要。

画面の案内に従って口座連携の手続きを終えるまでにかかった時間は5分程度でした。※注：申請後開設までに数日かかる場合あり

石川県と連携した給付事業は9月末まで

担当者によりますと、トチツーカは加盟店側の手数料が従来のキャッシュレスサービスに比べ安く、換金もしやすいのが大きな特徴。

北國銀行ではユーザー数30万人を目標に、利便性を高めることで利用者の拡大を目指します。

北國銀行デジタル部・今津雄一郎デジタルグループ長「お店側もトチツーカで決済したら特別にこんなことをしよう、であったり、トチツーカというユーザーが広がってくると新しい次の展開、顧客体験がよくなるというところまでつなげていけると思うので、今回このキャンペーンで入り口を作りたい。」

県と連携した給付事業は9月末まで申請が可能です。