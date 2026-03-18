BTSが、新アルバム「ARIRANG（アリラン）」発表前に、音楽的変化とチームのアイデンティティーの悩みを語った。公式SNSで、ドキュメンタリー映画「BTS：THE RETURN」の予告編映像を公開した。

本編は、BTSの過去、現在、未来に焦点を当てている。公開された予告編では、これまでのワールドツアーや韓国軍の除隊現場、米ロサンゼルスで新曲制作に没頭する様子などが収められた。

メンバーは「流行が変わるのに、ずっと同じことはできない」「変化を起こすなら今しかない」などと悩みを明かした。さらに「我々は、韓国から来た田舎者であることは変わらない事実だ」と、自らのアイデンティティーと出発点を振り返った。

韓国総合紙の韓国日報は18日「これはチームのルーツを振り返るという新作の主要テーマとも関連している」と分析した。

また普段の1日を過ごす様子も収められた。同メディアは「今のBTSが感じた感情や日常のインスピレーションが、音楽にどのように溶け込んでいるのか、興味をそそる」と伝えた。

今回のトレーラーは、韓国民謡「アリラン」を背景音楽として挿入した。「当然戻ってくるべき場所に来たと思う」「私たちだけが演出できるシーンかもしれない」というナレーションが交わり、BTSが新たに進む道への期待を高めた。7人がアイデア会議をして録音や撮影をする姿も収められた。本編は27日にNetflix（ネットフリックス）で配信される。