お笑いコンビ、爆笑問題の太田光（60）が17日深夜放送のTBSラジオ「火曜JUNK 爆笑問題カーボーイ」（火曜深夜1時）に相方の田中裕二（61）とともに出演。番組冒頭からビートたけしのモノマネを披露した。

太田は番組冒頭、かすれた声で「あのよぉ、太田もよぉ。おいらのことが好きだからよぉ、あいつもよぉ」と前置きした上で「おいらが言うと笑えるけど、太田が言うと笑えないって太田が悩んでいるらしいけどよ、まぁ太田、おいらのこと好きだからな」と切り出した。

先週の同番組内で、太田は「何でビートたけしが笑えて、俺が人が不快になるのか、40年近く俺も考え続けてるの」と打ち明けていた。

太田はたけしのモノマネを続け「分かるけどもよ、田中の方が面白いって言ってる人もいるけどよ、そりゃどうかと思うよ」と相方の田中の名前を出し、ブース内の爆笑を誘った。

さらに「田中が面白いっていうわけじゃないと思うんだな。漫才もやったことがないようなやつらがよ、ワケ分からんこと言ってるけど、田中面白いはねーだろ、お前よ」と繰り返した。

そして「それよりも太田よ、誕生日プレゼントもらってないんだけどよ。届いてない、どうなってんだ、バカヤロー！」ととぼけ、その後もモノマネを披露した。