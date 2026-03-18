◇ワールドベースボールクラシック 決勝 アメリカ-ベネズエラ(日本時間18日、ローンデポ・パーク)

WBC(ワールドベースボールクラシック)の決勝が行われ、ベネズエラの先発エドゥアルド・ロドリゲス投手が5回途中無失点の好投を見せました。

ダイヤモンドバックスに所属するロドリゲス投手。前回は1次ラウンドのドミニカ共和国戦で登板し、中5日での登板となりました。

ロドリゲス投手は初回、アメリカのアーロン・ジャッジ選手らスター選手を次々と打ち取り、三者凡退の好投を披露。2回も出塁を許さず、無失点とします。

1点の援護をもらって迎えた3回、アメリカのブライス・トゥラング選手にこの日初めてヒットを放たれますが、その後は三振とセンターフライに打ち取り得点は許しません。

4回はブライス・ハーパー選手をセカンドゴロ、ジャッジ選手は三振に取ると、カイル・シュワーバー選手に四球を与えるも、以降は危なげなく終え、完璧な投球を見せます。

ベネズエラは5回にウィルヤー・アブレイユ選手のホームランで1点を追加すると、2-0で迎えた5回、先頭をセカンドゴロに打ち取りロドリゲス選手は降板。4回1/3を57球、被安打1、4奪三振、無失点の内容でマウンドを託しました。