ポケモン 「アンノーン」全28種のアクリルチェーンがプライズで登場! -「自分のイニシャル欲しすぎる」「アンノーン最推しなので嬉しい笑」と話題
ポケモンの中でもちょっと異質なアンノーン。古代文字に似た28種類の姿が確認されているのですが、それがこのほど、アクリルキーチェーンになってプライズに登場です!
【プライズ】
🎉ポケモン30周年記念🎉
9つの地方をピックアップした #セガプライズ が続々展開開始!
第2弾はジョウト地方📍
3月19日よりアクリルキーチェーンが順次登場します✨
(@seganewsnaviより引用)
セガプライズ「ポケットモンスターアクリルキーチェーンVol.2〜ジョウト地方〜」
こちらが、セガプライズの「ポケットモンスターアクリルキーチェーンVol.2〜ジョウト地方〜」です。アンノーンは、アルファベット26種と「!」「?」が古代文字風に変形したような姿をしたポケモン。鳥やおたまじゃくしのような形が、どれも可愛いですよね。
今回はさらに、ジョウト地方のポケモン6種もラインアップ。全34種類ものアクリルキーチェーンがプライズに登場します。
SNSで紹介されると、「アンノーン最推しなので嬉しい笑」「自分のイニシャル欲しすぎる」「全種ラインナップしてるあたり狂気を感じる」「酷いランダム商法久々に見た」「ぜんぶセット販売して欲しい…」「アンノーンをいれた担当様、天才!!」と話題に。コンプするのは至難の業ですが、どれが出ても可愛いのが嬉しいですよね。
3月19日より順次登場。気になる方は、プライズ設置店で探してみてくださいね。
【プライズ】🎉ポケモン30周年記念🎉9つの地方をピックアップした #セガプライズ が続々展開開始！第2弾はジョウト地方📍3月19日よりアクリルキーチェーンが順次登場します✨ ▼製品詳細はこちらhttps://t.co/HHe9O76UNA#ポケットモンスター #ポケモン pic.twitter.com/TjhqsJo3F4- セガプラザ公式 (@seganewsnavi) March 16, 2026
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セガプライズ「ポケットモンスターアクリルキーチェーンVol.2〜ジョウト地方〜」
こちらが、セガプライズの「ポケットモンスターアクリルキーチェーンVol.2〜ジョウト地方〜」です。アンノーンは、アルファベット26種と「!」「?」が古代文字風に変形したような姿をしたポケモン。鳥やおたまじゃくしのような形が、どれも可愛いですよね。
今回はさらに、ジョウト地方のポケモン6種もラインアップ。全34種類ものアクリルキーチェーンがプライズに登場します。
SNSで紹介されると、「アンノーン最推しなので嬉しい笑」「自分のイニシャル欲しすぎる」「全種ラインナップしてるあたり狂気を感じる」「酷いランダム商法久々に見た」「ぜんぶセット販売して欲しい…」「アンノーンをいれた担当様、天才!!」と話題に。コンプするのは至難の業ですが、どれが出ても可愛いのが嬉しいですよね。
3月19日より順次登場。気になる方は、プライズ設置店で探してみてくださいね。
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