「冷蔵庫をよろしく since 2014 #29・#30」

メンバー全員の兵役を終え、昨年末にグループ活動を再開したEXO。約2年半ぶりとなる8thフルアルバム「REVERXE」(1月19日発売)で待望のカムバックを果たすと、世界各国の音源チャートでも変わらぬ影響力を発揮。さらに4月10日(金)のソウル公演を皮切りに約6年4ヶ月ぶりとなる単独ツアー「EXO PLANET #6 - EXhOrizon」も開幕...と、一時代を築いたEXOの再始動に世界中から熱い視線が集まっている。

一方、グループの"軍白期"には、メンバー各々が精力的なソロプロジェクトを展開。特に、俳優としても高い評価を得るD.O.(ディオ)ことド・ギョンスは、本格的な悪役に初挑戦した「捏造された都市」も記憶に新しく、2025年には初のソロフルアルバム「BLISS」のリリースや、東京・福岡を含むアジア9地域を巡ったコンサートツアー＜DO it!＞も話題を呼んだ。

EXOのD.O.ことド・ギョンスが料理へのこだわりを明かした「冷蔵庫をよろしく since 2014 #29・#30」 (C) Studio Ah-Yeah JoongAng Co., Ltd. All rights reserved.

そんなギョンスが「BLISS」でのカムバック期に出演した料理バラエティが「冷蔵庫をよろしく since2014」。3月23日(月)・30日(月)にMnetにて日本初放送される「#29・#30」(韓国放送日：2025年7月6日・13日)では、9年前から出演を熱望していたという同番組に初登場したギョンスが、料理へのこだわりを余すところなく披露している。

「冷蔵庫をよろしく since 2014 #29・#30」 (C) Studio Ah-Yeah JoongAng Co., Ltd. All rights reserved.

Netflixシリーズ「白と黒のスプーン 〜料理階級戦争〜」にも出演している韓国最高峰のシェフ軍団がゲストの冷蔵庫にある食材を使い、制限時間15分で料理対決を繰り広げる同番組。冷蔵庫の中身から垣間見えるスターの私生活エピソードも楽しい料理バラエティだ。

韓国芸能界の中でも"ガチな料理男子"として知られるギョンスは、2016年頃からインタビューでたびたび「冷蔵庫をよろしく」に出演したいとアピールしてきたといい、今回は実に9年越しの願いが叶っての初登場となった。

「冷蔵庫をよろしく since 2014 #29・#30」 (C) Studio Ah-Yeah JoongAng Co., Ltd. All rights reserved.

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大きなカートを引きながら、俳優のパク・ビョンウンとともに登場したギョンス。この日の朝に魚市場に寄って、新鮮な魚介類を大量に購入してきたという。「冷蔵庫に何か入っているのが好きじゃないんです。料理のたびに食材を買いに行くタイプです」と言い、この日もシェフたちに使ってほしい食材を自ら調達。購入した食材は、サザエやハマグリ、自身もうっとり眺めるほど美しいイサキ、アカムツなど高級なものばかりで、そのラインナップを見たスタジオのシェフたちも気合が入る。

「冷蔵庫をよろしく since 2014 #29・#30」 (C) Studio Ah-Yeah JoongAng Co., Ltd. All rights reserved.

冷蔵庫内はというと、ギョンスの言葉通りスカスカで、入っているのは最低限の保存食のみ。一方で野菜室には、パスタを作る時のミニトマト、ハイボールを楽しむための生レモンなど新鮮なものが揃っている。野菜室の奥から出てきたのは、立派な泥つきネギ。「(泥がついている方が)美味しい。野菜はオリーブオイルやゴマ油と塩をかけてそのまま食べるのも好きです」と、自然派な食のこだわりを明かしていく。

「冷蔵庫をよろしく since 2014 #29・#30」 (C) Studio Ah-Yeah JoongAng Co., Ltd. All rights reserved.

トークでは、料理に興味をもったきっかけなどを明かしていく。料理好きが高じて母親と一緒に料理教室に通い、調理師免許も取得済み。兵役期間中は、アイドル初の炊事兵として「4人で180人分の食事を作っていた」と打ち明け、同じく炊事兵出身のシェフたちとトークに花を咲かせる場面も...。

「冷蔵庫をよろしく since 2014 #29・#30」 (C) Studio Ah-Yeah JoongAng Co., Ltd. All rights reserved.

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そんなギョンスがシェフ陣にリクエストしたのは、"今まで食べたことのない、冷たくておいしい料理"と"市場で今日買ってきた海産物を活かした料理"。食にとことんこだわる彼の"食レポ"も気になるが、何より食への愛を熱く語る真剣な表情をじっくりと味わいたい。

文＝酒寄美智子

放送情報

冷蔵庫をよろしく since 2014

#29・#30(ド・ギョンス、パク・ビョンウン)

放送日時：2026年3月23日(月)・30日(月)22:00〜

チャンネル：Mnet(スカパー！)

※放送スケジュールは変更になる場合があります

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