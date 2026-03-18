何これ可愛い！サンリオキャラがシュウマイに変身!? ガチャで登場 グリーンピース帽がポイント
何を着せても何をかぶせても可愛いサンリオキャラクターズですが、今回は、蒸したてほかほかの「シュウマイ」にされてしまったようです(笑)
タカラトミーアーツから、カプセルトイ「サンリオキャラクターズ シュウマイ」(全5種)が登場☆
グリーンピースの帽子がポイントだよ♪
シュウマイの皮のお洋服もかわいいね♡
3月中旬〜全国のカプセルトイ自販機で順次発売★
(@sanrio_newsより引用)
シュウマイの皮に身を包んだキャラクターたち。やっぱり、どんな格好をしても可愛いですね。頭のグリーンピースがチャームポイントだと思うのですが、これ「帽子」なのだとか(笑)。帽子としての役割はほぼ果たしていませんが、かわいいから良し!
ラインナップは、「あひるのペックル」「けろけろけろっぴ」「ハローキティ」「マイメロディ」「シナモロール」の全5種。あまりの可愛さに、SNSでは「何これ〜可愛い〜w」「可愛い。けろっぴとペックルいる!」「グリーンピースの帽子が最高です 絶対集めたい」「天才かも」と話題に。
1回300円で、3月中旬から順次、全国のカプセルトイ自販機に登場します。私たちのハートをほかほかにしてくれそうなシュウマイキャラクターズ。見つけたら、回しちゃってくださいね。
タカラトミーアーツから、カプセルトイ「サンリオキャラクターズ シュウマイ」（全5種）が登場☆グリーンピースの帽子がポイントだよ♪シュウマイの皮のお洋服もかわいいね♡3月中旬〜全国のカプセルトイ自販機で順次発売★https://t.co/EqmJoZwDnO pic.twitter.com/VLC6gW85eM- サンリオ【公式】 (@sanrio_news) March 16, 2026
タカラトミーアーツから、カプセルトイ「サンリオキャラクターズ シュウマイ」(全5種)が登場☆
グリーンピースの帽子がポイントだよ♪
シュウマイの皮のお洋服もかわいいね♡
3月中旬〜全国のカプセルトイ自販機で順次発売★
(@sanrio_newsより引用)
シュウマイの皮に身を包んだキャラクターたち。やっぱり、どんな格好をしても可愛いですね。頭のグリーンピースがチャームポイントだと思うのですが、これ「帽子」なのだとか(笑)。帽子としての役割はほぼ果たしていませんが、かわいいから良し!
ラインナップは、「あひるのペックル」「けろけろけろっぴ」「ハローキティ」「マイメロディ」「シナモロール」の全5種。あまりの可愛さに、SNSでは「何これ〜可愛い〜w」「可愛い。けろっぴとペックルいる!」「グリーンピースの帽子が最高です 絶対集めたい」「天才かも」と話題に。
1回300円で、3月中旬から順次、全国のカプセルトイ自販機に登場します。私たちのハートをほかほかにしてくれそうなシュウマイキャラクターズ。見つけたら、回しちゃってくださいね。
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