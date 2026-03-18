世界中で“品切れ”続出！BTS・V、新AL『ARIRANG』個人版LPがフランスでも販売1位に

BTS・Vの個人LP盤『VELVET RED』が世界中で品切れとなる中、ヨーロッパ市場でも爆発的な人気を見せた。

BTSは3月20日、5thフルアルバム『ARIRANG』をリリースする。今回のアルバムではメンバー別のLP盤もラインナップされており、今年1月の発売告知と同時に予約販売がスタートしていた。

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なかでもVの「VELVET RED」バージョンが、フランスの大手リテールチェーン「Fnac」において、レコード部門のベストセラー1位（3月17日集計）に輝いた。同チャートでは、『ARIRANG（Deluxe Vinyl）』のB&WバージョンおよびColorバージョンもそれぞれ5位、6位にランクインしており、グループとしての根強い人気も証明している。

（写真提供＝OSEN）V

VのLPは各国の販売サイトで完売と再入荷を繰り返す異例の状態となっている。米大手ディスカウントストア「Target」で即完売を記録したのを皮切りに、公式プラットフォーム「Weverse Shop US」でも入荷直後に即完売。極めて高い需要が続いている。

日本市場におけるVの存在感も圧倒的だ。Amazon Japanでは、メンバー別LPの中で唯一「売れ筋ランキング」と「新着ランキング」の2部門に同時ランクイン。さらに、楽天市場内の「GOODS & MUSIC」では、全バージョンの中で最高値が設定されたにもかかわらず即完売。Qoo10の各販売元でも最多販売量を記録するなど、その市場価値の高さを証明している。

韓国国内でも「NAVERスマートストア」で週間ベストセラー1位を獲得。韓国、アメリカ、フランス、日本といった主要市場で、同時多発的な“品切れ現象”が起きている状況だ。

なお、BTSは20日のアルバム発売に続き、翌21日にはソウル・光化門（クァンファムン）広場でカムバックライブ「BTS THE COMEBACK LIVE：ARIRANG」を開催する。また、ソウル全域で「BTS THE CITY ARIRANG SEOUL」プロジェクトが展開される。Vがアンバサダーを務める「パラダイスシティ」や「コンポーズコーヒー」も関連イベントに参加し、カムバックムードを盛り上げる。

◇V プロフィール

1995年12月30日生まれ。韓国・大邱広域市出身。本名キム・テヒョン。身長179cm。2013年にBTSのメンバーとしてデビューし、グループ内ではサブボーカルを務める。“美少年”と呼ぶに相応しいビジュアルとのギャップを感じさせる低音ボイスが特徴で、ボーカルラインの中でも主に中低音パートを担当している。優れたビジュアルが世界的に評価されており、映画情報サイト『TC Candler』が発表する「世界で最もハンサムな顔100人」の上位にたびたびランクインしている。兵役のため2023年12月11日に入隊し、2025年6月10日に除隊した。