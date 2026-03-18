KSCは、トイガン「APX」の詳細を近日公開することを発表した。発売日や価格は共に未定。

本製品は、イタリアのベレッタ社が開発した自動拳銃「ベレッタ APX」をトイガンで商品化するもの。

スライドやバックストラップ、マガジンベースにはリアルな公式ロゴが打刻されており、ボディはポリマー素材を採用し、700gに満たない軽量かつコンパクトなボディながら、グローブ着用時でも握りやすくスライドを引きやすいデザインが特徴的なモデルで、実銃同様、左右両側から操作できるアンビスライドストップや容易に左右付け替え可能なマガジンキャッチ、トリガーセフティなど装備しており、携帯性と操作性を兼ね備えている。

また、KSC最大級の大口径16mmピストンのエンジンを搭載し、小さなボディで俊敏かつダイナミックなブローバック動作を実現しており、サイトは3ドットタイプで、フロントサイトは調整できるほか、市販ドットサイト取付用のアダプタープレート3種が付属し、ピカティニーサイズのアンダーレールと併せて拡張性が高く、好みのカスタマイズが楽しめるのも魅力となっている。

今回公式サイトにて本製品の生産開始を発表しており、商品の詳細などについては近日公開を予定している。