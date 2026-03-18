東京・SHIBUYA109の“カリスマ店員”として人気を博したモデル、ひかぷぅ（32）が18日までにインスタグラムを更新。結婚と妊娠を報告した。

ひかぷぅは「私事ではありますが、3年間お付き合いしてきた彼と先日3月5日に婚姻届が受理され、夫婦になりました そしてもうひとつ嬉しいご報告を。現在、新しい命を授かり安定期に入っています」と、マタニティーマークを手にした写真をアップして報告。

「急に2つのご報告となり、驚かせてしまった方もいるかもしれませんが、、、ありがたいことにつわりもなく、元気に過ごしてます。初めての感覚がたくさんで、今まで寝るのがあまり好きではなかったのに胎動を感じたくて早くベッドに入ったり、好きなもの以外の食事に気をつけて過ごしたり、しっかり好きなもの食べたり、毎日小さな発見を楽しみながら過ごしています」と近況を伝えた。

続けて「家族が増えることにワクワクしながら、毎日を大切に過ごしていきたいと思っています」と心境をつづり、「お仕事は体調を見ながら、5月頃まで続けさせていただく予定です！！職場のみなさんにもたくさんサポートいただいて感謝してます これからもひかぷぅを温かく見守っていただけたら嬉しいです」と呼びかけた。