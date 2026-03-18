厚生労働省の「令和6年（2024年）人口動態統計」をみると、現代の夫婦が直面している現実が浮かび上がります。同居期間30年以上の離婚、いわゆる「熟年離婚」はこの20年あまりで2.3倍に急増。2000年代初頭には年間約1万組だったものが、現在は約2万3,000組を超えています。一度結婚すれば添い遂げるのが当たり前だった価値観は、もう過去のものになりつつあります。30年という歳月は、子育てを終え、住宅ローンを完済し、夫が定年を迎える時期と重なります。定年退職を迎え、夫婦で第二の人生を楽しもうと思った矢先、家庭が崩壊してしまったということです。特筆すべきは、最高裁判所事務総局による「令和6年司法統計」の離婚動機の統計です。夫側の動機第2位に「妻からの精神的虐待」がランクインするようになりました。かつては「亭主関白」の末に妻から愛想を尽かされるのが熟年離婚の定番でしたが、令和の現場では妻からのモラハラも増加しているのです。定年退職という人生の転換期を境に、夫は妻の知らなかった側面を知り、冷徹な拒絶や無視に晒されて精神的に追い詰められる……。そんな事例を紹介します。※個人の特定を防ぐため、事例は一部脚色しています。

理想のセカンドライフを描いていた元部長の誤算

＜事例＞

夫Sさん 65歳 元大手メーカー部長 （3ヵ月前に定年退職）

妻Mさん 58歳 パート勤務

SさんとMさんは、東京都内に住む夫婦です。夫Sさんは新卒で就職した大手メーカーにて部長職の立場で退職を迎えました。真面目な働きぶりは上司からも部下からも評価を得ていましたが、生来気が弱いせいか、50歳手前でうつを患い半年ほど休職したことがあります。過度なストレスが原因でしたが、復帰後はまた順調に昇進も続け、責任ある立場をまっとうしました。

妻のMさんと結婚したのは、夫Sさんが30歳のとき。7歳年下の妻Mさんは23歳でした。いまでこそ23歳での結婚は年齢的に若いのかもしれませんが、当時、女性は24歳までに結婚するものという風潮が残っていて、妻Mさんは焦っていたといいます。

半年の交際期間を経て結婚し、翌年には長女が生まれました。その3年後には次女が誕生、同時に都内にマンションを購入。一見なんの不満もない、平均的で幸せな家庭のように見えます。夫Sさんが53歳のときに長女が、56歳のときには次女が大学を卒業し、夫婦は子育てを卒業。「定年退職まで約10年、頑張って働いて老後の資金を貯めるぞ」と夫Sさんは意気込みました。

夫Sさんには退職後の生活に「理想像」があったのです。これまで仕事に追われ、妻にはきっと寂しい思いをさせてきただろう。子どもの運動会さえ行けなかった。妻は旅行好きだが一緒に行ったのは、子どもを連れて北海道に行ったことだけ。妻はその後も友達とはたまに旅行に行っていましたが、夫の自分が一緒ではないので、きっと不満があるに違いない……そう考えていました。なんの不満も口にせず、ずっと連れ添ってくれた「できた妻」に夫Sさんは感謝していました。職場の部下にも妻への感謝を口にし、特に女性社員からは奥さん想いの素敵な上司に見えていたようです。

退職したら、旅行に、買い物に、家事に、妻に尽くしてあげよう。自分のことは二の次にして、妻中心の生活をしてもいいだろう。マンションが高値のうちに売却し、妻が気に入っていた北海道に移住するのもいいし……と。

居場所のないマイホーム…朝5時の「うるさい」から始まった拒絶

65歳を迎えた夫Sさんの退職の日。職場でもらった花束を持って帰宅すると、妻Mさんだけでなく、娘二人とその家族が待っていてくれました。

「パパ、いままでありがとう。おつかれさまでした」

妻の言葉につい涙ぐむ夫Sさん。家族全員で食卓を囲み、幸せな退職の夜を過ごしました。

「こんなに家族に祝福されて退職できるなんて、俺は恵まれている。離婚したせいで一人寂しく家で過ごしたという先輩も大勢いたというのに」

その夜、夫Sさんは満たされた気持ちで眠りにつきます。

最初の3日こそ、会社員生活のストレスから解放された気分は最高でした。しかし次第に、毎日が日曜日のような生活に夫Sさんは戸惑うようになります。会社員時代は朝5時に起き、6時には自宅を出る生活でした。7時前に会社に到着するとすぐに業務を開始し、8時過ぎに出勤してくる部下たちを迎えて、元気よく挨拶をして声掛けをする、そのような習慣で社内で人望を得てきたのです。

いつものように朝5時に起きると、妻がいいます。「うるさい。7時まで寝ていてちょうだい」以前は夫と同じように朝5時に起きて食事の支度をしてくれていた妻は、一向に起きようとしません。「え……勤めていたときと同じように朝起きてコーヒーを入れているだけなのに？ うるさいって？」夫Sさんは妻の言葉に驚いてしまいます。

「そんな言い方をする人ではなかったのにな……」

退職後1ヵ月もすると、夫婦の雰囲気は一変したように夫Sさんには思えました。家の中に自分の居場所がどこにもないことに気づきはじめます。

「今日の昼飯はなにかな？」と妻に話しただけで、妻は少しイラっとするのがわかりました。「いまからジムに行くから、適当に冷蔵庫のものを食べておいて」妻Mさんには、PTA時代からの友人とのランチ、ヨガ、ボクササイズのジム、そして週3日の友人が経営するカフェでのアルバイトと、充実したスケジュールがありました。一方で、夫Sさんのスマホに届くのは、健康食品会社からのダイレクトメールばかり。誰からも電話もメッセージも届きません。

よかれと思って始めたキッチンでの手伝いも、裏目に出ました。皿を洗っておいたSさんに対し、「洗い残しがあるし、スポンジの使い分けもめちゃくちゃ。二度手間だから、触らないでほしいの。どうせできないんだから」と切り捨てられます。妻の言葉は、決して怒鳴り散らすようなものではありません。しかし、その冷静な拒絶は、会社で部下に慕われていた夫Sさんのプライドを、ひとつひとつ丁寧に削っていきました。

「これが例のモラハラというものではないのか」暇つぶしにみていたSNSで「定年後に夫が毎日家にいてうざい」というポストを見かけ、コメント欄を見入ってしまいました。「収入もなくなったのに威張り散らす」「私のあとをついてくる」「帰宅は何時だ？とか聞いてくる」「外出先からの定時連絡を要求していて部下扱い」「ジジイに愛想が尽きた」など、どれも辛辣なもの。聞いてはいたものの、まさか自分が同じような立場になっているとは、とショックを受けます。

「自分が知っている妻とは違う。いや……自分が本当の妻を知らずにこの年になっていたのか？」

あまり隠す気もなさそうな「妻の20年不倫」

さらに夫Sさんにとってショッキングな事実が発覚します。妻に、不倫相手がいるようなのです。

気づいたきっかけは、妻のタブレットでした。ダイニングテーブルに置きっぱなしになっていたタブレットの画面には、メッセージアプリのトーク画面が見えています。いけないと思いつつ、妻が入浴中のためちょっと覗いてみると、そこには男性とのやりとりがありました。妻は趣味が多く、友人には男性もいるだろうと思ってはいましたが、そのやりとりは友人という雰囲気ではありません。詳しく読もうと、トーク履歴を急いでプリントアウト。膨大な量です。Sさんは自室に行ってゆっくりと目を通しました。

残酷なことに、不倫相手と妻Mさんとのやりとりは、本当の夫婦のようなものでした。妻はがん検診で再検査となったことがあるらしく、その結果が出るまでの不安な心境を相手に吐露していたり。不倫相手の娘がメンタル疾患で大学を中退したことを、妻が心配し親身に相談に乗っていたり。不倫相手の男性が職場で昇進したことを大喜びして、今度お祝いでランチしましょうと誘っていたり。妻は次女の夫に多額の借金があることを心配していて、不倫相手に相談したということもわかりました。夫の自分はなにひとつ聞いたことがありません。

不倫をイメージすると、浮かれて夢中になった遊びのはずですが、メッセージアプリのやりとりを見ていると、もはやそのような不倫のイメージを超越し、精神的に信頼したパートナーという雰囲気です。さらに驚いたのは、その付き合いがちょうど20年にもなるということ。今年が20年目の記念日だというやりとりをみつけました。「お祝いを兼ねて函館に旅行に行かない？」と、妻のほうから誘ったことも。湯の川温泉に気になるホテルがあるとかなんとか……。

「これまでずっと、友達と旅行に行くというのはこの男性とだったのか」

不倫相手が妻より2歳年下であることもわかりました。20年前に、妻が38歳のときに出会った36歳の男だったということです。

20年前……自分は家族とどんな関係だっただろうと思い出そうとしましたが、なに一つ覚えていません。覚えているのは自分が職場でプロジェクトリーダーを任された時期だったということだけ。中学生と小学生だった娘たちの学校の成績も部活の様子も思い出せないほど、自分は家族を顧みなかったのかと愕然とします。

若いころならきっと、これはなんだと騒いだかもしれません。しかし、夫Sさんはもはやそのようなことを言い出す元気もありません。それにこの事実を持ち出して責めたところで、妻がこの関係をやめるとは思えません。切られるのは夫の自分のほうだろう、とSさんは自覚しています。

そっとトーク履歴を印刷した紙を捨て、知らないふりを突き通すことにしました。それが苦しいかといわれると苦しいのですが、我慢できなくもありません。

統計には表れない「熟年家庭内別居」という選択

いままで自分は家族のなにを見てきたのだろうという自己嫌悪に囚われたSさん。定年退職するまで、妻は若いころのようにずっと自分に頼り、自分を支えてくれる存在だと思い込んでいました。子育てをし、パートで働いて家計を助け、内助の功を地で行くような存在であると。

しかし、実際は違ったのです。妻は自分自身の人生のなかで経験を積み、成長し、社会性を磨き、夫とは違う人生を築き上げてきました。23歳の新婚時の妻とは違って当然です。夫が子育てをはじめとした家庭のなかでの役割を果たさず、それに対する静かな諦めが妻Mさんのなかに定着してしまっていたことさえ気づきませんでした。

定年退職後に妻の態度が急変したのではありません。初めて妻のことを見たのが定年退職後だったのです。結婚して35年間も、妻とは別の人生を歩んでいたというのが現実です。自分は仕事をしてお金を稼いでいる、だからその役割だけで家庭での役割を放棄してもいいのだと、昭和生まれの夫はつい考えがちです。その結果が悲惨なものになることにも気づかずに。

夫Sさんはこうも思います。「だって、自分の母親から、男は仕事で価値が決まると教わったんだ」。男性の多くは、母親から教わった価値観を大人になっても持ち続けるもの。昭和40年代、50年代の父母世代の価値観を持ち続けて仕事を頑張った結果、気づいたら家庭は壊れていたというのは、なんとも悲しいものがあります。

かといって、夫Sさんは妻との離婚は考えられません。世間体もあるし、なにより財産分与されると生きていけません。退職金2,200万円とそのほかの預貯金、そしてマンションの値段が超高額なので、その価値を含めて財産を半分にすると、妻は快適な人生となりますが、夫Sさんはとたんに困窮することになります。妻も、2人の年金と預貯金を自由にでき、夫が亡くなったら死亡保険金も受け取れるので、離婚する理由がないだけだろうと夫Sさんは考えています。

「こうなったら、妻の人生の邪魔をしないよう、空気のように生きようか……」

夫Sさんは、自分の食事の支度を妻には一切頼まないことにしました。洗い物をしなくて済むように食事は常に外食で済ませ、洗濯物は近所のコインランドリーへ行くように。自宅にいるだけで邪魔なのだろうと思い、日中は図書館や、ビジネスホテルのデイユースを使って気ままに過ごします。それについて妻はなにも質問してきません。

妻が不倫相手と旅行に行く際は、夫Sさんが車にスーツケースを積み、駅まで送り届けることも。妻は妻で一応気を遣うのか、旅行先の銘菓をお土産に買ってくるので、そのときは一緒に食べます。つい先日も、函館へ行った妻は、有名菓子店のバターサンドなどを買ってきてくれました。なぜだか味はしませんでした。

夫婦仲は断絶こそしていませんが、まさに家庭内別居です。「考えてみれば、別にどうということはない。結婚してから35年間、ずっと家庭内別居ともいえる状態を作ってきたのは自分ですから」夫Sさんはそういいます。

熟年離婚は増えているけれど、統計に一切表れない「熟年家庭内別居」はもしかしたら相当な数になるのかもしれません。

長岡理知

長岡FP事務所

代表